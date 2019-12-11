藍綠差距大？2020當關鍵少數　柯文哲：差1、2%才有影響

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲未參與2020總統大選，改以組黨、推立委方式參戰，面對選前國、民兩黨激烈政爭，資深媒體人黃暐瀚觀察，柯文哲2018年底市長選舉拿下的58萬票，將是否左右大選勝負的關鍵。對此，柯文哲11日受訪表示，「如果是差1、2%才有影響，現在我看影響不大」，似乎認為藍綠間已拉開差距。

談到2020選舉，黃暐瀚分析，韓國瑜有機會贏蔡英文，但頂多30至50萬票，但輸蔡英文1、200萬票也有可能，韓國瑜有機會贏，但是蔡總統贏面大，那韓國瑜會贏的話，我覺得可能就是30萬到50萬之間，基本上我覺得不會拉太多，因為蔡總統畢竟也蠻強的，這才是我的看法」，且台北市長柯文哲58萬票怎麼流動是關鍵。

對此，柯文哲11日上午出席田園城市頒獎典禮前受訪表示，後來發現，政治上不見得人家支持你、喜歡你，你講什麼大家就會跟著移動，「如果這樣，我們現在民眾黨支持度應該有20到25%，事實上也沒有，所以我覺得這種事情，像黃暐瀚那個就…，我是覺得影響沒那麼大」。

至於2020遲不表態，是否要等到關鍵時刻扮演真正的關鍵少數？柯文哲說，「如果是差1、2%才有影響，現在我看影響不大」；柯也喊話，還是希望每個候選人多講一些政策，不要在那裡有人說他砂石、不然就是假論文，凍未條。

