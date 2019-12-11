時力、民眾黨對打爭政黨票　徐永明向柯文哲下辯論戰帖

▲柯文哲、徐永明。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020選舉剩下1個月，為了爭取政黨票，時代力量主席徐永明喊出「亡昌感」，稱「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，他11日再透過臉書向民眾黨主席柯文哲下辯論戰帖，並直言「亡柯感」不切實際，時力、民眾兩黨政策辯論，讓2020政黨票投得有價值。

徐永明表示，柯文哲去年才連任，民眾黨也才剛成立，柯文哲現階段還是多想一點台北市政、民眾黨2020進國會想做什麼，而不是一直盤算市長卸任、2024選總統等事，不要有「權力流失恐懼症」，若怕市長卸任後空間狹窄，那就推出好政見爭取選民支持，擴大第三勢力政治空間。

徐永明指出，如何讓更多民眾關注到小黨政策，其實時代力量和民眾黨兩黨不分區可以組隊辯論，民眾黨不分區候選人蔡壁如日前曾失言，不要浪費票給時力「有什麼訴求交給民眾黨」，但民眾黨有仔細了解過時力政見嗎？

徐永明認為，安排兩黨不分區對談、切磋，例如邱顯智和賴香伶談勞權、小燈泡媽媽王婉諭和蔡壁如交流兒權保障、翟本喬和高虹安論科技政策、黃國昌和吳欣盈辯金融改革等，這樣兩黨不只能砥礪精進，也能促使台灣選舉文化更上一層樓，更重要的是，選民也會知道2020政黨票投給哪黨才不會浪費。

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

更多熱門新聞...

►親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4

►新黨不分區名單出爐！邱毅排第1 王炳忠、林明正、楊世光入列

►懶人包／你的政黨票要投給誰？ 藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看



►超越藍綠，就靠她了