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床位爆滿！4歲流感男童「躺冰冷地板4hrs」　媽急：肺炎怎麼辦

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病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲4歲男童等不到床位，直接躺在地上休息。（圖／示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

英國女子維來蒙（Sarah Williment）平時育有2名心肝寶貝，她4歲大的兒子傑克（Jack）上周出現疑似肺炎的症狀，然而送往醫院後並沒有床位，孩子非常需要休息，最後只好躺在冰冷的地板4小時以上。這名母親直言國民保健署（NHS）陷入危機，在看見小孩受苦後，她決定在12日的大選把票投給工黨。

《鏡報》報導，根據母親說法，傑克不舒服起碼6天，出現嘔吐、腹瀉、發燒與咳嗽的症狀，上周他先接受家庭醫師的看診，情況卻沒有好轉，還變得不願意進食。一名醫師擔心他罹患肺炎，便打電話叫救護車。接著，維來蒙與兒子被帶到里茲綜合醫院（LGI），當下也順利在急診室獲得床位。

然而，幾個小時後，維來蒙被告知床位要讓給另一名患者，「一位醫師衝進來說需要傑克的床位，不到1分鐘，他所有的東西都被拿離開床。」醫師拔掉提供氧氣的管子，抱起傑克並帶他到另一個稱為治療室的房間，裡面沒有床。

提供氧氣的設備暫時先被掛在牆上，維來蒙表示，內部沒有床位，孩子真的很不舒服，不斷希望躺下，最後他只好躺在鋪著外套的地板長達4個半小時，「急診室沒有他的床，病房也沒有，他只能睡在地板」、「房內塞滿醫療用品，醫師與護理師不斷進來說抱歉、我想要拿這個」，她很感謝醫療人員的辛勞，只是不懂NHS出了什麼問題，她也不清楚兒子到底罹患哪種疾病，萬一真的感染肺炎，躺在地上病情鐵定會惡化。

直到晚上10時，傑克被帶到兒童評估與治療中心，他在暫時的擔架上坐了5小時，接受一系列的檢查，此時他已非常疲倦，不斷跟媽媽說「我想睡覺」，來到凌晨3時左右，才終於有個床位能讓他好好休息。醫師表示傑克罹患流感與扁桃腺炎，他在午餐時回家，目前慢慢康復。

接受《鏡報》獨家採訪時，維來蒙表示她很感激醫護人員的努力，「我只是對於這個系統與床位不足感到失望，我認為這是由於NHS缺乏資金。」工黨影子衛生大臣艾希華斯（Jonathan Ashworth）則要求現任首相向維來蒙一家人道歉，「丟臉，強生（Boris Johnson）應該親自對傑克與他的親人致歉。保守黨10年來的削減開支，已讓NHS落入危機。」

里茲教學醫院NHS信託首席醫療長奧德（Yvette Oade）事後說明，院方已向維來蒙致歉，「醫院現在非常忙碌，我們很抱歉讓傑克的家人在急診單位等待很長一段時間。」院方正計畫增加兒童病患的床位，新的院區預計2025年落成。

 
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