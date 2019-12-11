雲端最前線／柯、郭、宋陷矛盾？多選區彼此競爭恐自爆？

新聞節目中心／綜合報導

2020大選，郭家軍分別進駐民眾黨、親民黨，三方關係一直受到矚目，近日親民黨不分區立委參選人、永齡基金會執行長劉宥彤在臉書嗆「把高虹安還回來」，雖然事後稱是玩笑話，但外界質疑關係生變，再加上區域立委多個選區三方都有推派候選人，彼此競爭下可能紛紛落馬。《雲端最前線》11日邀請台北市議員鍾小平、親民黨不分區立委參選人劉宥彤、民進黨立委參選人謝佩芬、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。



卡神網軍案持續延燒，國民黨黨團總召曾銘宗10日下午，動員上千人「路過行政院陳情」，曾銘宗表示，蘇貞昌若再包庇、隱藏，明年1月11日將送他「下台書」，但關鍵人物楊蕙如，卻被發現疑似上週六就已經悄悄出國避風頭，駐日代表謝長廷也一直不回台報告，更在臉書批評張善政、歐鴻鍊造謠，藍綠戰火越演越烈。

今年不分區立委選情，因為國民黨名單飽受批評引發關注，根據《美麗島電子報》最新民調分析，民進黨可能拿下18席，再加上區域立委選情有望國會過半，但民進黨主席卓榮泰受訪時卻說絲毫不會因此而有任何喜悅，表示萬一有這樣的數字出現，卻沒有達到，顯示沒有滿足人民的期待。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。