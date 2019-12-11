綠黨民調／蔡英文滑落至48.9%仍領先29%　47.1%害怕韓國瑜當選

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）



記者陶本和／台北報導

綠黨11日公布最新的民調結果，民進黨的總統蔡英文依舊以48.9%，大幅度領先國民黨總統候選人韓國瑜的19.7%與親民黨總統候選人宋楚瑜的8.3%。其中在最害怕誰當選方面，有47.1%民眾最害怕韓國瑜。

根據民調的結果，在支持度方面，蔡英文擁有48.9%民眾支持，韓國瑜則是19.7%、宋楚瑜8.3％；看好度方面，蔡英文高達63.2%、韓國瑜僅16.8%。至於最害怕當選的部分，有47.1%最害怕韓國瑜，其次為蔡英文的19.9%。

如果就趨勢來看，比較綠黨在12月4日所公布的民調，蔡英文支持度從52.1%滑落，韓國瑜的支持度則是有些微從17.9%攀升到19.7%，兩人差距也從34%縮小到29.2%。

另外，在政黨傾向調查結果上，民進黨支持度為31.1%、國民黨21.7%，台灣民眾黨支持度9.9%、時代力量5.6%、親民黨3%、綠黨2.9%。

▲綠黨公布最新民調（圖／綠黨提供）



至於近期熱議的政治議題，國民黨立委陳宜民與便衣女警的衝突，有多達52.8%民眾支持女警，支持陳宜民的僅有8.3%；至於國民黨立委陳玉珍夾手事件，有60.2%的民眾認為，國民黨消費醫療資源作秀。

該民調於108年12月9日至12月10日，委託山水民意研究股份有限公司執行，訪問全國二十歲以上成年人。抽樣方法為自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話，有效樣本有1,025 人，抽樣誤差在 95%的信心水準下，約± 3.06 個百分點，而加權方式，依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

▲▼綠黨公布最新民調（圖／綠黨提供）

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