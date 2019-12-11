「心中沒任何對不起高雄市民」　韓國瑜：我現在是請假！何來「落跑」？





▲韓國瑜。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜自確定參選2020總統大選之後，決定請假3個月，全力拚選戰，卻也因此被外界酸說「落跑市長」。對此，韓國瑜提到，他選上總統後也不會離開高雄，而現在是請假，何來落跑之有？「沒有任何對不起高雄市民。」

韓國瑜10日晚間接受台視節目《2020 決戰時刻》的專訪，針對自己被部分高雄市民認為「落跑市長」，他回應，如果選上總統之後，每周至少會待在高雄3天，他絕對不會離開高雄，會移動式管理、全台灣跑；「落跑」是指選上總統他就不回高雄，或者偶爾去一下，沾一下醬油就離開。

這時主持人回應，「可是大家說的落跑是指，你離開高雄市長這個職務，就去中央了！大家對這事情是不諒解的。」

韓國瑜則強調，「我就講如果落選，我現在是請假，何來落跑之有？」他們在高雄做了將近一年的時間，但這一年的政績攤在陽光下檢驗，「我們心中沒有任何覺得對不起高雄市民！」

韓國瑜說，光這一年他們做的事情就真的非常多！但是大家覺得沒做什麼，是因為民進黨的高雄市議員在市議會不停抹黑、剪影片，放那一分鐘、兩分鐘，不停汙衊高雄市政府，認為高雄市政府沒做事，大錯特錯！

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