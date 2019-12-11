2身障人士搞錯站牌等嘸公車　內埔警貼心載到火車站

▲屏東縣內埔警分局赤山派出所警員羅吉良協助錯過客運班車的兩人順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩名高雄搭車來屏東參加萬巒鄉萬金教會遊行的身障人士，活動結束後站錯車站牌，等了超1個小時仍等不到車，內心很著急，員警執行家戶查訪經過發現，將兩人載到潮州火車站，轉乘往高車火車順利返家，他們對員警主動協助，感到很窩心。

內埔警分局赤山派出所警員羅吉良日前執行16-18時執行家戶訪查勤務時，發現有民眾蹲在路旁的客運站牌底下，一臉焦急無助，立刻上前詢問，得知他們均為身體殘障的朋友，因行動不便遂相約結伴自高雄一同搭車前來參加萬金教會的遊行活動，然結束後卻因站錯客運站牌，等待多個鐘頭仍無法順利搭車，不知如何是好。由於當時天色，立即協助送往潮州火車站，順利搭上返回高雄的列車。

羅員表示，這兩位高雄朋友，其中一人58歲，有脊椎側彎，是中度肢體障礙者；另一人50歲，有腦部疾病，行動緩慢，參加萬金教堂彌撒及遊行活動結束後，因站錯公車站牌、錯過搭車，等到發現不對勁時已經來不及了，等了許久，不知怎麼辦，對警方及時協助，相當感激。

內埔分局長蔡耀順肯定羅員秉持同理心主動為民服務精神，有助提升警察正面形象，值得同仁學習，將利用會議公開表揚。

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