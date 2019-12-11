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韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝　知情人士：這什麼怪招

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

▲最近多家民調顯示，總統蔡英文都大幅領先對手韓國瑜。（合成圖／記者羅婉庭攝、總統府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

總統大選倒數31天，違法的地下賭盤蠢蠢欲動，最近卻傳出很多組頭都「不玩了」，原因就是國民黨候選人韓國瑜一句「民調唯一支持蔡英文」，讓民調的準確性被打上問號，組頭原本參考的依據亂了套。知情人士說，有些組頭寧願先賠錢不玩了。但警方呼籲，還是有組頭在開賭盤，這都是人為操作，別當賭客以免遭坑殺。

總統大選進入最後倒數，各陣營殺得激烈，誰撿到槍、誰放炮，攸關民意動向，更左右民調數字。原本這幾個月總統蔡英文都保持領先，但韓國瑜突然出招，不僅嚇壞大眾，地下賭盤組頭更是嚇到皮皮剉。

知情人士接受《東森新聞》訪問表示，韓國瑜說「接到電話民調唯一支持蔡英文」，「這是什麼怪招？不管莊家、閒家，你也不敢啊，要把你的票投回去嗎？還是怎麼樣嗎？所以這當中一定有很大落差。」

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文要爭取連任。（圖／記者陶本和、攝影中心攝）

▲▼蔡英文新北競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝）

據了解，組頭除了有接觸地方，更會參考民調，若照韓國瑜所言，民調可信度或許降低不少，間接打亂局勢，讓組頭乾脆不開盤了。此外，就在韓金句一出前，蔡英文的民調已大幅領先，這也讓組頭乾脆打包不開。知情人士說，「沒有人要做賠本生意，怎麼會有人開這個盤（蔡贏），就等於是結束。」

原本今年5月開始都穩定開盤，卻因為韓國瑜一句話讓賭盤不穩，加上風向多數人傾向蔡英文，無法讓賭盤刺激度提高，因此乾脆不開。知情人士指出，「根本組頭不願意開盤，坦白講為什麼，賠錢啊、跑路，那寧可現在多貼你。你押個1萬，我貼你個500塊，你把本金拿回去，我再給你500塊，算了，大家沒輸沒贏。」

現在大選在即，選舉賭盤飄忽不定，警方呼籲民眾還是要注意，賭盤多為人為操作，坑殺賭客、簽賭不僅犯法，更可能把自己的辛苦錢全賠進去。

▲▼中選會總統、副總統抽籤號次 賴清德 韓國瑜 李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜代表國民黨參選。（圖／攝影中心攝）

▲▼韓國瑜出席桃園市聯合競選總部成立。（圖／攝影中心攝）

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