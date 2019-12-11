段宜康斷3肋骨自嘲未被安排重症區　網友：一定是黃昭順沒推你

▲陳玉珍、段宜康。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前赴外交部抗議，右手遭門縫夾傷，稱呼吸困難要送急診一事引發熱議，還有眼尖網友懷疑是同黨立委黃昭順將陳玉珍右手放入大門。對此，民進黨立委段宜康10日在臉書表示，自己上個月出車禍，右肋骨斷3根，沒人送花。網友則笑說，「一定是因為昭順沒推你的關係！」

陳玉珍6日赴外交部抗議時，在推擠過程中右手遭門縫夾傷，送至台大醫院急診室重症區，黨內人士包括國民黨總統候選人韓國瑜在內，趕至醫院送花探視，除了引起騷動，直播影片未經同意就拍到醫療人員與其他患者，且陳玉珍的心電圖也是平的，引發外界批評國民黨浪費醫療資源、作秀，還侵犯民眾隱私權。

▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍。（圖／國民黨團提供）

對此，段宜康自爆11月22日上午出車禍，在議場勉強撐兩個多鐘頭，實在受不了疼痛，只好乖乖到醫院急診處，照了X光和電腦斷層，結果右側肋骨斷了三根、右大腿嚴重挫傷，「我沒有坐輪椅、躺擔架，也沒有被安排在重症區；既沒有人來探視；也沒有人送花。兩個鐘頭之後，低著頭自己離開急診處。這幾天，我的心情很低落，覺得頗不如人」。

貼文一出，鄭運鵬回應「好啦！我下次去送花，而且會幫你注意心電圖」、蔡其昌也說「早日康復啊！騎車安全第一」，還有網友留言「一定是因為昭順沒推你的關係！」、「段大哥，早日康復，急診重症病房只收手被拿去夾的傷患」、「還好不是夾到手，不然就麻煩了」

▲段宜康自爆肋骨斷3根，網友留言回應。（圖／翻攝段宜康臉書）

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