咳嗽太大力！下秒「整坨小腸掉出體外」　醫急洗一洗塞回去

圖文／周刊王

近日大腸直腸科醫師蕭慕琦受邀到《醫師好辣》節目分享診療經歷，她表示曾遇過一名男病患，在手術後因為用力咳嗽，導致腹壓太大，結果小腸竟然直接掉出來，嚇得他立刻送急診，醫生也緊急將腸子縫回體內，並治療男子的咳嗽症狀，以平息這場驚魂記。

蕭慕琦指出，過去曾遇過一名60歲的男子，因大腸憩室炎釀腹痛而就醫，沒想到醫生檢查後還發現，他的左側後腹腔長有一顆很大的腫瘤，不過無法確定是單純發炎或是惡性腫瘤，因此醫生與男病患商量後，決定將該顆腫瘤切除。

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▲大腸直腸科醫師蕭慕琦受邀到《醫師好辣》節目分享診療經歷。（圖／截取自YouTube）

不過由於男病患的身形較為肥胖，因此腹壁較薄，加上他還患有輕微的糖尿病，醫師擔心腹壁不夠力，特地使用較粗的線來縫合傷口，整個處理過程都格外小心。手術順利結束後，男病患的恢復過程也相當良好，不過就在拆線後的2個禮拜，他卻又被緊急送回急診室。

原來是因為這名男病患咳嗽太用力，造成腹壓過大，結果他的小腸竟然直接掉出體外，整坨蜷曲在一起，看起來就像香腸一樣。隨後，醫師也緊急替他進行手術，先把腸子清洗一遍後，再塞回男病患的體內，同時也順便治療咳嗽病狀，以免同樣的情況再度發生。

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