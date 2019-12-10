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嘉義大躍進！馬稠後園區後期動土　農業縣市轉型工農縣市　

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▲▼ 蔡英文親臨馬稠後工業區後期工程動土典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 蔡英文於馬稠後工業區出席後期工程動土。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

馬稠後產業園區後期開發工程10日舉行動土典禮祈福儀式，總統蔡英文上午由內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、蔡易餘、吳玉琴、議長張明達、副議長陳怡岳、嘉義縣前縣長張花冠、台糖董事長陳昭義及夆典科技開發股份有限公司董事長郭國華陪同下進行開工祭祀及動土儀式。

▲▼ 蔡英文親臨馬稠後工業區後期工程動土典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 蔡英文親臨馬稠後工業區後期工程動土典禮致詞。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文表示，從立委陳明文當縣長時期的大埔美園區一期開發，縣長張花冠規劃出馬稠後產業園區一期，到現在縣長翁章梁上任馬稠後二期開發，一棒接一棒在推動產業轉型，嘉義縣即將從傳統農業大縣成功轉型為工農大縣。

▲▼ 蔡英文親臨馬稠後工業區後期工程動土典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼馬稠後工業區後期工程動土典禮。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文說，自己6月份視察馬稠後園區時，縣府與台糖公司還在溝通中，半年不到的時間，就已經進入興建動土階段，她感謝縣府和立委陳明文、蔡易餘積極與台糖公司協調下，中央和地方可以合作無間，讓建設可以順利推動，等到未來開發完後，將加速台灣產業進步的發展。


蔡英文指出，馬稠後第一期園區，目前已經有33家廠商投資建廠，後期大約2024年完成開發，預計將提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會，每年高達800億的產值，我們看到「地在擴、廠在蓋、人在請」，這就是實在拚經濟。


蔡英文進一步指出，未來馬稠後產業園區裡優質廠商所累積的產、學、研等資源，也會是嘉義縣發展長照產業的重要力量。翁縣長擔任過嘉義縣社會局長，非常了解嘉義縣人口老化的嚴重問題。他上任後，不僅整合縣內的醫療資源，如朴子醫院、長庚、榮總等，形成「醫療照護體系」，也積極推動在馬稠後後期園區內，成立「馬稠後智慧健康照護園區」。


翁章梁表示，馬稠後產業園區總占地428.57公頃，後期園區面積約343.83公頃，後期預計109年2月公告標售產業用地，111年完成公共設施，113年完成全區開發。未來後期完成開發後有兩個重點，第一個成立一座全國唯一面積90公頃的「馬稠後智慧健康照護園區」未來將從醫療生技產品、物聯網及AI人工智慧等資訊科技運用，到照顧產業人力招募教育訓練中心，特別是科技含量較高的設備與工具研發製造，都是馬稠後智慧健康照護園區發展的目標產業。他認為嘉義縣老人比率19.6%高居全台之冠，嘉義縣比其他縣市更需要一個專為高齡人口量身訂做、服務的長照園區。


翁章梁進一步說明，馬稠後後期園區另一項發展主軸為「馬稠後智慧機械園區」，希望吸引台商及台灣在地優質智慧精密機械廠商進駐，發展低污染、低耗能、低耗水及高產值智慧精密機械科技產業，這些所有的機械產業都會在嘉義慢慢成型、群聚。他認為未來嘉義縣一定會成為中台灣非常重要的工業基地，從原來的農業大縣逐漸轉變為工農大縣。


翁章梁說，嘉義縣在發展健康照護產業環境相當成熟，醫療資源有長庚、嘉基、朴子等大型醫院可以同時提供照護服務，在產業方面，有馬稠後產業園區及大埔美精密機械園區相互支援，周邊還有多所大學擁有與長期照護相關的學系與研究單位，累積了產、官、學、研等不同領域的專業人才與發展能量。

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