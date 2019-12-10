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iPhone Podcasts App傳當機！用戶哀號：每2分鐘掛點一次

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▲▼Apple Podcasts。（圖／截自蘋果官網）

▲有許多用戶回報，近日使用iPhone播放Podcasts時，每2分鐘便會出現一次當機問題。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

Apple Podcasts近來不斷發生無預警當機事件。據外媒報導，有許多用戶回報，近日使用iPhone播放Podcasts時，該應用程式每2分鐘左右便會出現一次莫名其妙的當機，原因似乎與Podcasts應用程式在設備間的同步有關。

科技網站《9to5Mac》報導，此問題似乎是由蘋果的某種伺服器端更動所引起，因為無預警當機問題在蘋果最新的作業系統iOS 13.2.3發布後才愈來愈頻繁。除了論壇上的災情回報外，也有許多用戶在社群網站上抱怨。

有用戶諷刺地在推特上表示，「當市值數十億美元的公司無法製作出一款不會每2分鐘當機一次的Podcast應用程式時...」；也有用戶在推特上標記Apple Support反映當機問題，Apple Support回應該推特，要求用戶先執行蘋果提供的「如果App意外結束、停止回應或無法開啟」解決方法。不過其他用戶則指出，此次當機問題與用戶設備無關，而是出在蘋果方面。

網路上提供了一個暫時的解決方式，即先透過Apple Podcasts應用程式下載Podcast，並開啟飛航模式過關閉行動網路或Wi-Fi，便可防止當機問題。

此問題目前並未在Apple Watch或macOS上的Podcasts應用程式上發生，不過仍不確定上述平台是否有受到影響。

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