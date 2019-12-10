iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　電池容量可提升

▲iPhone 12 預測圖。（圖／翻攝推特／BenGeskin）



記者謝仁傑／綜合報導

據韓媒 THEELEC 消息指稱，韓國半導體公司ITM Semiconductor已向美國蘋果公司提供了電池保護電路，很可能是保護電路模組（Protection Circuit Module，簡稱PCM），這可使2020年的新款iPhone擴大更多空間，或者放入容量更大的電池，提供更長的續航力。

ITM並非唯一的供應商，台灣的華通電腦和日本的美蓓亞集團也正在提供相關零件。

保護電路模組能夠避免鋰電池過度充電或過度放電。ITM的新模組透過將保護電路，與金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）和印刷電路板結合在一起，可以釋放內部空間。

為了保持穩定的供應，ITM希望能很快啟用越南的第三家工廠。ITM一位主管說：「由於進度有點延遲，我們可能無法按計劃在11月前完成，但這將會在今年年底前完成。」

第三家工廠將獨家供應蘋果。這位主管補充說：「ITM已經獲得了第四家工廠的土地。」，這表明ITM期望在未來能獲得更多AirPods或是iPhone的訂單。

▲iPhone 11 Pro Max 電池續航力堪稱是目前所有iPhone中最持久的。（圖／路透）

今年，ITM每月可生產多達9200萬個保護電路模組。越南的第三家工廠一旦投產，每月的產能數量將可達到1億，而2021年的月產能目標上看1.1億。

除蘋果外，ITM還可從華為和OPPO等公司獲得訂單，目前也為Galaxy S11提供新模組。ITM的目標是在未來三年內達到9000億韓元的銷售額。

蘋果今年推出的高端手機iPhone 11 Pro Max，其電池續航力堪稱是目前所有iPhone中最持久的，據測相較於iPhone XS Max的電池續航力多出5小時。



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