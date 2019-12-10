蘋果時隔28年重返CES！　2020年將與會討論保護消費者隱私議題

▲蘋果將在2020年重返CES。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

消費電子展（CES）是全球科技產業重要的年度盛會，不過科技龍頭蘋果卻極少參展，上一次參展已經是1992年了。但根據 2020 年 CES 最新議程顯示，蘋果全球隱私資深總監霍瓦斯（Jane Horvath）將出席 CES 圓桌論壇，與其他公司高層、政府官員討論如何保護消費者隱私。

霍瓦斯在蘋果主要負責用戶的隱私保護，屆時將與 Facebook公共政策副總裁暨隱私政策長伊根（Erin Egan）、P&G隱私長舒克（Susan Shook）、聯邦貿易委員會官員斯勞特（Rebecca Slaughter）一同參加 CES 圓桌論壇，並由Wing Venture Capital的研究主管昌德（Rajeev Chand）主持。圓桌論壇將討論商業機構如何應對新型態的消費需求，並建立更完善的用戶隱私保護體系。

蘋果從1992年後就未正式參加 CES，但影響力卻在 CES 中持續升溫。每年都有大量關於蘋果周邊配件的配件發開公司參加 CES，蘋果供應鏈團隊也會以採購者身分與全球各地供應商會面。2019年蘋果還在 CES 展場外圍投放巨幅大樓牆面廣告，推廣最新款 iPhone。

除了蘋果外，Google、微軟、亞馬遜等競爭對手也積極利用該活動推廣自家最新產品，並與更多合作夥伴建立合作關係。