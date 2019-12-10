國外券商預測：iPhone 明年推六款新機！　指 iPhone 11 系列將減產25%... 大摩不認同





▲Apple 全力備戰5G市場。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 11系列新機 9月才剛上市，市場對於iPhone系列新機的猜測早已甚囂塵上，消費者也相當期待蘋果推出5G手機，根據外媒AppleInsider指出，羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預測，蘋果明年將推出6款iPhone 12新機，其中有3款是5G版，全力搶攻5G商機。

羅森布拉特證券公司還指出，蘋果正在削減iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max手機產量25％，不過，摩根士丹利分析師並不認同這項說法。

究竟明年的iPhone會是什麼樣子？羅森布拉特證券公司發布了一份新的報告，詳細說明了市場對這些新機的預測及Apple針對iPhone的生產計劃。

Rosenblatt 的分析師張軍說，蘋果正在削減iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的生產量，原因是5G趨勢一觸即發，人們對4G手機的興趣相對大幅降低；張軍認為蘋果會在明年3月發布平價手機iPhone SE 2，這個看法與其他媒體或分析師預測一致，不過，張軍卻懷疑是否能像iPhone 11一樣吸引消費者，原因是iPhone 11價格低廉，加上在中國大陸的促銷。

他認為iPhone SE 2 將有5.1吋LCD螢幕，後置單鏡頭，配備當前的A13處理器，但蘋果公司也可能採用Touch ID而非Face ID，讓iPhone製造商清除舊零件庫存。



▲再傳市場對 iPhone 12 的六款預測。（圖／翻攝推特／BenGeskin）





據外媒報導，Rosenblatt 預測Apple將在2020年秋季發布六款新機：

．iPhone 12： 4G／6.1吋／LCD／雙鏡頭

．iPhone 12 Pro： 4G／5.4吋／OLED／雙鏡頭

．iPhone 12 Pro： 5G／5.4吋／OLED／雙鏡頭

．iPhone 12 Pro Plus： 4G／6.1吋／OLED／三鏡頭／ToF（飛時測距）

．iPhone 12 Pro Plus： 5G／6.1吋／OLED／三鏡頭／ToF（飛時測距）

．iPhone 12 Pro Max： 5G／6.1吋／OLED／三鏡頭／ToF（飛時測距）

分析此項預測，明年蘋果的高端手機iPhone 12 Pro Plus，共分成4G和5G兩種版本；另外，頂級手機「iPhone 12 Pro Max」還可能只搭載5G。

根據外媒9TO5Mac報導指出，張軍認為，蘋果正在削減iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的生產量約25％，原因是人們對4G手機的興趣減弱。

不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）駁斥了這項減產預測。她說過去兩周與Apple CFO Luca Maestri以及供應鏈合作夥伴會面，所有跡象顯示，iPhone 11系列手機表現很強。

天風國際分析師郭明錤，上週也針對Apple發布新機預測，包括四款OLED iPhone新機和iPhone SE 2。Rosenblatt的這項預測與郭明錤對於明年iPhone發出的預測不大相同。

但無論如何，可以確定的是，蘋果2020新機在未上市之前，確實已經炒起相當高的熱度。



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