貴還是要買！安卓轉戰iPhone「用過回不去」　網曝效能有差：i6現在還活跳跳

▲用過的網友表示，iPhone效能真的不錯。（示意圖／記者洪聖壹攝）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone相較其他品牌的手機，價格始終貴一些，但每次一出新機，依然引發大批民眾搶購，甚至有人為此徹夜排隊，而且很多人都是一試成主顧直接變果粉。一名網友就好奇，「想問所以買蘋果手機的，較多是買它的品牌還是買效能？」

原PO在PTT表示，他覺得iPhone使用的是蘋果自己的系統，用起來會比較穩定，安全性也高一些，「畢竟價格較高，規格效能當然也是旗艦等級」，應該不少人是看準iPhone的效能才入手，也有可能是單純喜歡蘋果這個品牌。

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▲很多人用過iPhone就回不去了。（示意圖／記者邱倢芯攝）



網友表示，其實品牌和效能兩個相輔相成，就是因為效能好品牌才出名，「先了解一下品牌之所以有用的原因，就知道買品牌不只是因為爽，而是信任這品牌帶來的穩定價值，所以既是買品牌亦是買效能」、「我覺得都有，自己從安卓跳ios，系統真的比較穩定。」

不少人回覆，實際用過其他品牌的手機，最後還是選擇iPhone，「效能，用了4年都很還跑的蠻快的」、「周遭的人越來越多用蘋果，傳資料照片真的蘋果比較方便」、「I6到現在還活跳跳的就知道蘋果有多猛」、「電池性能跟轉賣價實在太高」、「雖然貴，但耐用」、「一支可以戰四年多」、「蘋果的手機真的用比較久，前幾台都安卓，兩年就要換」、「最近接手朋友的哀鳳，儘管已經用了1年，那個效能還是屌打一堆新手機。」

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