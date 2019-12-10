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國民黨青年團街頭開講　「0-6歲國家養」青年有感頻頻點頭

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▲國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市開講； 圖林育先開講。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市，分別在屏東尚青黃昏市場、屏東民族夜市街頭開講，其中提及育兒問題，許多下班的青年人，停下腳步聆聽，頻頻點頭，有的還主動拍照、錄影留念。

而屏東韓家軍召集人王豪餘則發佈屏東庶民覺醒活動預告，12日週四晚上6:30-8:30在鹽埔朝鳳宮（鹽埔鄉光復路31號），12月14日週六晚上7:00-9:00在屏東慈鳳宮（媽祖廟），歡迎鄉親大聲說出庶民心聲，一起支持庶民選總統，總統選庶民！

▲國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼林育先與田方倫；傅健雄開講。

▲國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市民代表傅建雄表示，屏東沒有大型產業，導致人口外流嚴重，因此，屏北立委候選人葉壽山的重要政策，就是推動體育產業城，讓運動品牌大廠，來屏東設廠，結合科技與創意，創作地方產業的產值，增加就業機會，讓年輕人都可以留在家鄉打拼！

▲國民黨青年團總團長暨指定中常委田方倫率領青年團隊，環台街頭開講行動，9日來到屏東市開講 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林邊鄉農會前總幹事蔡慶一（左一）與青年團成員合影、最右邊是國發院專委陳俊宏。

青年團總團長田方倫指出，誰說國民黨沒有年輕人，這次帶來的夥伴都是8年級生，年輕有活力，只是他們比較理性，更關心過去3年多來大家過得好不好、薪水有沒有提高、工作有沒有穩定、有沒有錢養家活口，如果政府對這些起碼的要求都做不好，就應該換人做看看。

屏東縣林姓宗親會副理事長林育先響應街頭開講行動，也站上肥皂箱，向鄉親大力推薦總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政。

他說，屏東縣人口外流與出生率低，導致人口減少，原因就是就業困難，薪資過低，近年來，屏東市房價更是節節攀升，年輕人要如何在屏東安居樂業，薪資低，年輕人怎麼敢生小孩，養一個小孩，每個月奶粉、尿布、保母或托嬰都是可觀的開銷，更不用說置裝與添購相關用品的費用，這些問題，韓國瑜與張善政都看到了，因此推出一系列青年政策、育兒政策，0-6歲由國家幫忙養，讓年輕人敢生小孩，協助年輕人提升就業技能，高薪就業，政府支援創業，協助年輕人全球創業。

他懇請鄉親，2020年總統、副總統懇請支持韓國瑜、張善政，屏北立委懇請支持葉壽山，屏南立委支持周佳琪，山地原住民立委支持章正輝，讓國民黨重返執政，國會過半，撥亂反正。

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