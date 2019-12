她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視「被迫更健康」

實習記者曾筠淇/綜合報導

美國一家健身器材暨媒體公司Peloton日前推出一則廣告,怎料效果不但不如預期,還惹來不少爭議。廣告以「會給予回饋的禮物」(The Gift That Gives Back)為主軸,希望民眾能夠趁著聖誕節,購入這款健身器材,但片中的女主角卻神情慌張,就像人質一般,最終不但引起反彈,連公司股價也下跌。

據美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導,聖誕節將至,Peloton為了推銷自家健身器材,所以拍攝了一支廣告。片中可以見得,女主角說,「我有點緊張,但也興奮」,她爬上器材後雖面帶微笑,但卻流露出一股陰森的感覺,甚至像是要哭出來一般。

