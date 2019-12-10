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她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視「被迫更健康」

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實習記者曾筠淇／綜合報導

美國一家健身器材暨媒體公司Peloton日前推出一則廣告，怎料效果不但不如預期，還惹來不少爭議。廣告以「會給予回饋的禮物」（The Gift That Gives Back）為主軸，希望民眾能夠趁著聖誕節，購入這款健身器材，但片中的女主角卻神情慌張，就像人質一般，最終不但引起反彈，連公司股價也下跌。

據美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，聖誕節將至，Peloton為了推銷自家健身器材，所以拍攝了一支廣告。片中可以見得，女主角說，「我有點緊張，但也興奮」，她爬上器材後雖面帶微笑，但卻流露出一股陰森的感覺，甚至像是要哭出來一般。

有人在看了廣告後笑稱，女主角與驚悚電影《逃出絕命鎮》（Get Out）內的主人公十分相像；也有人認為，這個廣告簡直就是「反烏托邦」，令人在觀看後感到十分恐懼。

片中的女主角雖然一直都是保持微笑，但對於「會給予回饋的禮物」，仍有不少網友認為，這根本就是性別歧視，是為了逼迫女性要更「健康」，是社會在聖誕節前的「惡夢」，因為妻子被迫要符合丈夫的期待，就像是病態的健康與婚姻。

▲Peloton廣告惹議。（圖／翻攝自YouTube／Peloton）

▲Peloton廣告惹議。（圖／翻攝自YouTube／Peloton）

這則廣告在網路上引起極大的反彈，連投資者的反應也十分消極，進而使公司股價下跌了9%。Peloton的發言人對此感到失望，並且回應「有些人誤解了該廣告」。

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