再6天！美對中「加徵15％關稅」　川普：貿易協議進展順利

▲川普向媒體表示美中協議進展順利，不過先前他也透過白宮經濟顧問庫德洛重申，若協議不好就退出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著美國對中國新一輪制裁將於15日登場，中國商務部週一（9日）喊話，希望盡快取得各方都滿意的結果。美國總統川普稍後也向媒體釋出善意，美中協議進行得相當順利。

《香港01》報導，中國商務部部長助理任鴻斌在國家新聞辦發布會上表示，希望美中雙方能夠基於平等和相互尊重的原則，進行談判磋商，並期待能盡快取得各方都滿意的結果。《路透社》報導，川普在美東時間週一（9日）也回應，雙方力拚定槌的協議進行得很順利。

▲聖誕節將近，美國人對裝飾品和玩具的需求增加，但價格命運取決於15日是否加徵關稅。（圖／取自免費圖庫pexels）

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）日前表示，美中已經相當接近達成協議，「可能比11月中旬時還近」，實際上已經進入到尾聲；然而庫德洛再次放話，川普已經多次表示，若協議內容不合意，或是對於未來可能的侵權行為，預防的執法程序不佳的話，「我們會退出」。

美國原定本月15日登場的新一輪關稅制裁，將會對價值1560億美元（約新台幣4.75兆元）的中國輸美商品，加徵15％的關稅，內容包括手機、平板、筆電，以及聖誕節裝飾品、玩具等產品。儘管使得中國輸美產品在美國市場大吃虧，但現在市面上絕大多數聖誕節裝飾品和玩具都是「Made in China」，加上聖誕節將近，關稅制裁一旦生效，對美國民眾衝擊也會非常大。