接受骨髓移植4年　「精液含捐贈者DNA」他震驚：我好像被取代





▲男子接受骨髓移植後，發現自己體內DNA因此改變。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內達華州一名男子接受骨髓移植手術，4年後身體竟然出現驚人變化，監測發現除了血液中的DNA受到捐贈者影響，舌頭、嘴唇以及臉頰，就連精液也都包含捐贈者DNA，全身只剩胸部和頭髮的DNA完全屬於自己。

在瓦肖郡警局(Washoe County)工作的男子朗(Chris Long)，因為患有急性骨髓性白血病(Acute myeloid leukemia)，4年前接受一名德國捐贈者的骨髓移植，並答應讓警局持續監測他的DNA變化，如今被犯罪實驗室的同僚測試發現，他的嘴唇、舌頭和臉頰等細胞，竟然同時存在他自己與捐贈者的DNA。

驚人的結果讓朗成為了同時具有2種DNA的「嵌合體」(Chimera)，他表示，「這真的十分驚人，我感覺像是自己消失了，而被體內另外一個人取代」。史丹佛大學醫學中心血液與骨髓移植科主任雷茲瓦尼(Andrew Rezvani)表示，某些醫療手術可能會導致類似現象出現，但DNA不會因此改變一個人的大腦與個性，所以不需要太過擔心。

朗的精子出現捐贈者DNA，令外界好奇這樣是否會影響到之後子嗣的DNA，但由於朗在生下第二個孩子後已經結紮，所以我們無從得知，不過雷茲瓦尼認為，因為這種情況而生下擁有別人DNA的孩子是不可能的事。

警方則著手研究「嵌合體」案例對於刑事偵辦與法醫工作可能會造成的影響，2004年阿拉斯加研究人員根據精液取得的DNA資料鎖定一名嫌犯，然而該人當時已經坐牢，後來證明他曾接受過骨髓移植手術，捐贈者是他的哥哥，後來順利將真正的犯人定罪。

After a bone marrow transplant, a man with leukemia found that his donor’s DNA traveled to unexpected parts of his body. A crime lab is now studying the case. https://t.co/JO1LjogQ7S — The New York Times (@nytimes) December 9, 2019

►腦公！你不可以賴帳喔！

