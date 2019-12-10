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美墨加協議又進展一步！墨西哥「有條件」接受美對鋼鐵要求

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▲▼墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）。（圖／路透）

▲墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

墨西哥外交部長埃塞拉德（Marcelo Ebrard）8日表示，願意接受在美墨加協議（USMCA）的談判中，美國提議汽車用的鋼鐵必須有70%來自北美地區的要求，但會在下次的談判中，要求在貿易協定啟動後，讓這項條款至少5年後（過渡期）才能適用，而不是立即生效。目前在美墨加協議的談判中，墨西哥是唯一批准的國家。

埃塞拉德表示，但此項提議使墨西哥「處於極大劣勢」，因為在墨西哥生產的汽車也使用在巴西、日本和德國製造的零件。他還說，墨西哥不會接手有關鋁材料的任何條款，因為墨西哥沒有生產鋁資源。

▲▼墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard） 。（圖／路透）

▲墨西哥總統羅培茲·歐布拉多（AMLO）和外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard） 。（圖／路透）

墨西哥是全球最大的汽車出口國之一，通用汽車公司（General Motors），日產汽車公司（Nissan），菲亞特克萊斯勒汽車公司（Fiat-Chrysler）等都有在墨西哥設廠。

美國、墨西哥、加拿大三國於去年11月簽署美墨加貿易協議，取代原先的北美自由貿易協定 (NAFTA)，包括制訂更嚴謹的環境與勞工法規、鼓勵國內汽車生產等等，但這項協議需要三個國家的國會全數通過才能進一步執行，目前僅有墨西哥國會通過。

為了遵守去年11月簽署的美墨加協議，墨西哥提高了最低工資並通過了勞工改革，以賦予工會更多權力。但是，美國勞工團體和由民主黨控制的眾議院，對墨西哥政府執行新規定的能力表示懷疑，因此協議進入了美國國會漫長的批准程序。但據消息指出，經過數月的磋商，美國總統川普和眾議院民主黨已經快要就美墨加協議（USMCA）達成共識。

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