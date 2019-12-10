立院三讀《考試院組織法》　考試委員19人砍至7-9人、任期6年改4年

▲考試院。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

立法院會10日三讀通過《考試院組織法》，將考試院考試委員人數由現行法規之19人減為7至9人，任期由6年改至4年。

根據中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之。考試院組織法第3條則規定，考試院考試委員之名額，定為19人。

立法院司法及法制委員會今年4月初審通過考試院組織法部分條文修正草案，經在場立委達成共識，考試委員名額從19人改為7至9人，任期從6年改4年，也規定考試委員不能赴陸兼職，不過因國民黨團、親民黨團對此有疑慮，朝野協商時未能取得共識。

立法院會10日進行表決，以59人贊成票、7人反對票通過由民進黨團提出的修正動議條文，將考試委員名額從19人改為7到9人，委員與正、副院長任期從6年改為4年。

根據三讀條文規定，考試委員名額定為7至9人；考試院院長、副院長及考試委員之任期為四年，總統應於任滿三個月前提名之。前項人員出缺時，繼任人員之任期至原任期屆滿之日為止。考試委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額二分之一。

條文明定，考試委員應為曾任大學教授10年以上，聲譽卓著、有專門著作；高等考試及格20年以上，曾任簡任職滿10年，並達最高級，成績卓著、有專門著作；學識豐富，有特殊著作或發明者。

另外，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者即喪失考試委員資格。

▼立法院院會三讀通過《考試院組織法》修正草案三讀，大砍考試委員人數。（圖／記者屠惠剛攝）



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