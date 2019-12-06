立院三讀《中醫藥發展法》　強化藥用植物種植源頭管理

▲中藥鋪示意圖。（圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會6日三讀通過《中醫藥發展法》草案，明定政府應致力於中醫藥發展，保障並充實其發展所需之經費，並輔導中藥產業開拓國際市場，提升中藥產業經濟發展。

為促進中醫藥發展，保障全民健康及福祉，並落實中華民國憲法增修條文第10條第5項所賦予國家應促進現代及傳統醫藥研究發展之義務，立法院會6日三讀通過《中醫藥發展法》草案，明定政府應致力於中醫藥發展，保障並充實其發展所需之經費。

三讀條文規定，政府應致力於中醫藥發展，保障並充實其發展所需之經費。中央主管機關為辦理中醫藥發展等事項，應編列經費及接受私人、法人或團體之捐助，成立財團法人。

條文明定，政府應強化中醫藥在全民健康保險與醫療照護體系中之功能及角色，保障民眾就醫及健康照護之權益。中央主管機關也應建立中醫醫療品質管理制度，鼓勵中醫現代化發展。

三讀條文也規定，中央主管機關得會同中央目的事業主管機關，積極發展及輔導國內中藥藥用植物種植，並強化源頭管理規範。承租公有土地或國營事業土地種植中藥藥用植物，其品項經中央主管機關會商中央目的事業主管機關核定者，得給予獎勵及土地租賃期限保障，不受中央或地方相關法規限制。

條文明定，政府應推廣及輔導保存具中醫藥特色之知識及傳統技藝，並鼓勵所有、使用或管理者提供相關資訊。政府也應整合產官學之研究及臨床試驗資源，鼓勵產學合作進行前條之研究，提升中醫藥實證基礎，促進中醫藥創新及研究發展。

在人才培育方面，條文明訂中央主管機關及中央教育主管機關應整合教學資源，完善中醫醫事人力規劃，培育中醫藥人才。此外，政府也應鼓勵大學校院之醫藥相關系所，開設中醫藥相關專業課程。

▼中藥示意圖。（圖／記者徐文彬攝）



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