剛下班慘撞違停貨車　保全重摔又被後車輾壓…「嚴重血胸」身亡

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣社頭鄉一名62歲蕭姓保全6日凌晨下班後騎車返家，行經員集路4段時疑似因為下雨地面濕滑加上視線不明，導致他撞上違停在路邊的小貨車，下一秒更被後方一輛轎車輾過，造成他嚴重血胸當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。警方事後將違停貨車駕駛、輾人駕駛依過失致死送辦。

▲蕭男倒地後又被後方一輛汽車輾過。（圖／東森新聞）

蕭男6日凌晨6時許下班後騎車準備回到社頭住處，不料在行經員集路4段時意外撞上停在路邊的貨車，下一秒還被後方劉姓男子駕車直接輾過。貨車詹姓駕駛原本在對街吃早餐，聽見巨大聲響後也立刻探頭查看，看見蕭男躺在貨車旁才發現闖大禍了。

附近居民聽見巨響也紛紛出門查看，發現蕭男倒臥在路上一動也不動，趕緊上前幫忙撐傘遮雨並協助報警求救。目擊民眾表示，「撞擊聲音很大聲，碰一聲很大聲，我打開門看看，還以為我們的車被撞到，結果才看到有一個人倒在路邊，我就趕快打電話叫救護車。」

▲蕭男送醫急救仍宣告不治。（圖／讀者提供）

救護人員獲報趕到現場後，發現蕭男雖然沒有明顯外傷，但已經沒有呼吸心跳呈現OHCA情況，緊急送醫後因為嚴重血胸宣告不治。

警方表示，詹男雖然把貨車停在白線內，但距離牆邊卻有2公尺左右，位置十分靠近外側車道，已經有違規停車的情況，也因此導致車禍發生。詹男與輾人的劉男訊後皆被依過失致死罪嫌移送法辦。

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