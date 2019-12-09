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出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

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▲▼ 原PO腳受傷，爸爸暖關心下秒冷血現形 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO腳包得超大包，爸爸難得送上溫暖關心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前不慎出車禍受傷，腳腫得厲害，導致行動不太方便，不過卻難得得到忙碌老爸的關心，讓她意外被暖到。怎料劇情神轉，原來老爸是有目的的，下秒終於現出冷血原形，網友們看完全都笑歪了。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己前些日子出了個小車禍，腳因此受傷，自嘲腫得跟豬腳一樣。不過她也指出，受傷之後，平常就很忙碌的爸爸也難得抽空，親自到房間裡關心她的傷勢，讓她頗感動的。

請繼續往下閱讀...

爸爸先是問她「妳腳好多了嗎？」原PO回答「嗯嗯比昨天好一些，但還是很腫。」正當溫馨的親子情上演時，老爸竟然現出原形「喔喔，有好一點就好了，那妳等等能倒垃圾嗎？」立刻打破這暖心的氛圍，那句冷酷的話也在原PO腦中迴盪了3次，「這一定是親生的......。」

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲原PO表示「好一點了」，爸爸秒問她能否去倒垃圾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

爆笑反轉曝光，網友們都笑噴表示，「我快笑屎了」、「絕對是真愛」、「到底是前世情人還是仇人啊？祝早日康復」、「我剛剛還在氣我女兒，看到這篇整個大笑」、「我腳摔傷後，我媽也是確認沒大礙，就說衣服記得曬」。

此外，留言之中還有網友不敢相信老爸竟如此殘忍，詢問「爸爸是認真的嗎？」原PO對此哭暈回覆「很認真喔！」不過她後來也回絕了對方的請求，爸爸最終還是自己乖乖把垃圾拿去倒了。

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