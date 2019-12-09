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社會 社會焦點 保障人權

車停外線邊司機吃早餐　保全員雨中擦撞...還沒起身又遭後車輾過慘死　

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記者白珈陽／彰化報導

彰化縣社頭鄉6日發生一起死亡車禍，蕭姓保全於清晨6時許下班時途經員集路4段時，由於當時正在下雨，疑因地面濕滑加上天候昏暗視線不明，自撞停放在路邊的小貨車後倒地，還沒來得及爬起來又遭後方車輛輾過，造成嚴重血胸並當場失去呼吸心跳，經送往醫院搶救後仍回天乏術。警方將小貨車駕駛詹姓男子及後方車輛的劉姓男子帶回，將2人依過失致死函送。

▲蕭姓保全下班後自撞停放路邊的貨車，還來不及起身又遭後車輾過，當場失去生命跡象。（圖／讀者提供）

▲蕭姓保全下班後自撞停放路邊的貨車，還來不及起身又遭後車輾過，當場失去生命跡象。（圖／讀者提供）

警方調查，蕭姓男子（62歲）從事保全業，6日清晨6時許從員林下班後要返回位於社頭的住處途中，行經員集路4段時，疑因天雨路滑，並且當時天色昏暗導致視線不明，自撞停放在路邊白線內的小貨車，蕭男撞擊後倒地，但還來不及起身，又遭疑未注意車前狀況的後方自小客劉姓駕駛（62歲）直接輾過。

▲蕭男倒地後，後方車輛疑未注意前方況狀，將蕭男輾過。

▲蕭男倒地後，後方車輛疑未注意前方況狀，將蕭男輾過。

據悉，貨車駕駛詹姓男子當時正在對街吃早餐，他突然聽到「碰」地一聲趕緊出來查看，才發現自己停在路邊的貨車闖了大禍。救護人員獲報趕赴現場時，蕭姓保全雖無明顯外傷，但已沒有生命跡象，緊急將他送往員林基督教醫院搶救，發現嚴重血胸，再轉往彰濱秀傳醫院仍宣告不治。

而詹男雖將車停放在白線內，但距離牆邊卻有約2公尺，十分靠近外線車道，是否有違法之虞？對此，警方表示正在釐清當中；由於事發於清晨，蕭姓保全是否有疲勞駕駛之嫌？警方說，因蕭男是保全業，應已習慣如此生活模式，初步排除疲勞駕駛的可能性。經酒測詹、劉2人均無酒精反應，訊後，警將2人依過失致死函送彰化地檢署，至於詳細相關肇責還須進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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