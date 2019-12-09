斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市民生南路與南興街路口9日下午2點發生一起機車擦撞事故，一名76歲楊姓婦人欲從民生南路左轉南興街，未注意後方來車，遭後方黃姓女大生追撞倒地，楊姓婦由救護人員送往成大醫院斗六分院救治，詳細車禍發生原因由警方進步釐清中。

▲楊姓婦人欲從民生南路左轉南興街，未注意後方來車，遭後方黃姓女大生追撞倒地。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市民生南路與興南街口旁是斗六2大黃昏市場之一，該路段中午過後即車水馬龍，雲林縣消防局下午1點57分獲報有民眾發生機車擦撞一名騎士受傷，隨即派遣六和分隊救護人員前往將傷者送醫救治，楊姓女騎士表示左腳疼痛無法移動，送往成大醫院斗六分院救治。

黃姓女大生說，楊姓婦人與她同方向騎乘，行經南興街T字路口時，未料才到剛路口，位於她右前方的楊婦隨即左轉欲往南興街方向前往，她煞車不及才發生碰撞，楊婦倒地後女大生與路人及攤商隨即幫忙用三角錐及機車擋住來車，並報警叫救護車，雙方均無酒駕，詳細車禍發生原因由警方進步釐清中。

▲楊姓婦人欲從民生南路左轉南興街，未注意後方來車，遭後方黃姓女大生追撞倒地。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃姓女大生（藍衣）發生碰撞後所幸僅受到驚嚇，未受傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

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