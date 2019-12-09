幫暈眩女調氣！治療師診間「拉手摸弟弟」強行侵犯...她躲棉被崩潰：我好髒

▲他為女子「調氣」卻趁機性侵對方。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名擔任治療師的男子阿宏（化名）專以氣功推拿調理經絡，俗稱調氣的民俗療法為病患診療，他2015年間卻利用診療時，性侵因長期暈眩求醫的女子小君（化名）。法院審理後，判阿宏應執行有期徒刑5年。可上訴。

判決指出，阿宏2015年10月間某日，見到因長期暈眩求醫無效的小君，竟趁著2人在診間獨處時，先是用手指侵犯小君，接著還拉對方的手撫摸他的下體，最後性侵得逞。

小君事後才驚覺自己遭到性侵，內心大受打擊，開始自我封閉，也沒有告訴其他人此事，直到小君女兒察覺到異狀，整件事情才曝光，並在女兒的陪同下報警處理。

但事後小君因為認知能力低落，竟為了蒐集證據，再度接受阿宏的調氣治療，又再次遭到性侵。阿宏完事後將保險套包入衛生紙內，放進口袋，繼續完成調氣治療。小君這才衝出診間向阿宏的妻子告狀，同時為了搶奪阿宏口袋中的保險套，爆發拉扯。

小君回憶事發經過表示，「當時我覺得很噁心，而且很想吐，但我沒有反抗，因為我嚇壞了，覺得好像被欺負了，也在心裡打一個問號，問自己說這是醫療行為嗎？我回家後只覺得自己很髒、好像被欺負」、「心裡很難過、很痛苦，自己躲在棉被裡面難過」。

阿宏則辯稱，診療室是開放空間，只有用木板隔間，高度約200公分，與天花板之間還有很大空隙，沒有封死，外面可以聽到診療室裡的聲音，調氣時診療室的門也沒有關，太太隨時會進來診療間，表示小君的指控是「不可能發生的事」。

高雄地方法院勘驗各項事證後，依對受照護知人利用權勢及機會性交罪，判阿宏有期徒刑2年，另依對受照護之人利用機會性交罪判刑2年8月。應執行有期徒刑5年。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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