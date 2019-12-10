韓國瑜毒品防制雙拳頭出狀況！　「毒防基金會」被爆欠薪2個月



▲高市副市長李四川(左)、毒防局長阮清陽(右) 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市毒品防制事務基金會驚傳欠薪！民進黨市議員邱俊憲指出，毒防基金會跟毒防局是高雄市毒防雙拳頭，但卻欠薪2個月，就連毒防局長、基金會監察人阮清陽第一時間還說不知情，後來才改口說有聽說。高雄市副市長李四川證實此事，表示目前除了中央補助不足還有約3百多萬，但基金會與毒防局業務重複，要不要繼續運作，還必續討論。

民進黨市議員邱俊憲指出，9日在議會審議毒品防治局預算時，針對外傳韓國瑜市長兼任的高雄市毒品防制事務基金會已經欠發員工薪資兩個月「不過兼任毒防基金會監察人的毒防局長此事實情到底為何？目前處理的狀況？可惜，毒防局長先是搖頭說不知道，後來又說有聽說。」

▲邱俊憲議員爆出基金會欠薪。（圖／市議員邱俊憲提供）

高市副市長李四川則證實，毒防基金會從10至12月份欠了3個月的薪水，欠的錢大概有約403萬，裡面有1百多萬會從勞動部補助，不足有3百萬，基金會的經費來源，除了跟中央申請，有些是外界募資，目前基金會現在希望能使用母金，但依法不能先行動用，必須招開董事會來解決。

▲高雄市副市長李四川。（圖／記者翁進忠攝）

李四川說「其實基金會人事支出相當龐大，有些工作其實毒防局和各局處都有做，因此基金會還要不要繼續運作，會由董事會跟地檢署來研擬，如果要繼續運作就要提升，來做政府沒辦法做到的，重複部分可能由毒防局把業務拿回來。」

至於遲遲無法開董事會是否跟兼任毒防基金會董事長的韓國瑜請假有關？李四川則否認，表示請假有代理人，並無關係。而韓國瑜是否得知此事？李四川說「我有跟他提過這樣狀況，他說要妥適處理。」

但毒防基金會是否會裁撤？李四川則表示「會開董事會跟地檢署做檢討，與毒防局業務重複狀況會處理。」