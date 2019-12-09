邀前女友到住處...甜不辣弟撲床「扒褲衝刺」！下場慘爆　他法庭悔喊：對不起

▲張男邀前女友到住處，凌晨朝對方伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名張姓男子2018年邀約前女友小君（化名）到住處，沒想到他竟起了邪念，將小君強壓在床上並扒光她下身衣物性侵得逞。法院審理後，判張男有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，還得向公庫支付5萬元，可上訴。

判決指出，張男與小君是前男女朋友的關係，2018年1月16日深夜11時許，他邀請對方到他住處，孰料，幾個小時過後，他竟然起了壞念頭，不顧小君不斷出言拒絕，又手腳並用推拒反抗，仍強行脫掉她的內、外褲性侵得逞。小君不堪受辱，事後報警處理。

新北地方法院審酌，張男沒有前科，審理時也坦承犯行，還當庭向小君、小君父親道歉，並達成和解，獲得小君的原諒，認為張男已悔悟，考量他犯案時年僅21歲，血氣未定，家中的經濟又是靠他上午賣水餃，下午至晚上賣甜不辣補貼，決定給予緩刑。

法官最後依強制性交罪判張男有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並於緩刑期間內向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。

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