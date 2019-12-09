　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

邀前女友到住處...甜不辣弟撲床「扒褲衝刺」！下場慘爆　他法庭悔喊：對不起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲張男邀前女友到住處，凌晨朝對方伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名張姓男子2018年邀約前女友小君（化名）到住處，沒想到他竟起了邪念，將小君強壓在床上並扒光她下身衣物性侵得逞。法院審理後，判張男有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，還得向公庫支付5萬元，可上訴。

判決指出，張男與小君是前男女朋友的關係，2018年1月16日深夜11時許，他邀請對方到他住處，孰料，幾個小時過後，他竟然起了壞念頭，不顧小君不斷出言拒絕，又手腳並用推拒反抗，仍強行脫掉她的內、外褲性侵得逞。小君不堪受辱，事後報警處理。

新北地方法院審酌，張男沒有前科，審理時也坦承犯行，還當庭向小君、小君父親道歉，並達成和解，獲得小君的原諒，認為張男已悔悟，考量他犯案時年僅21歲，血氣未定，家中的經濟又是靠他上午賣水餃，下午至晚上賣甜不辣補貼，決定給予緩刑。

法官最後依強制性交罪判張男有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並於緩刑期間內向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。

【更多新聞】

「闖屋綑綁」猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好...他割胸罩狂摸爽待6hrs

乩童喊：前男友下咒害死妳！帶她買玩具「取體液」...紙紮人搔下面又從後面來

6年蹂躪親生女兒696次...新北鬼父瞎喊「清潔下體」！她崩潰：想用刀捅自己

ET快訊
黑BMW車庫前任性卡位！2大1小回不了家氣瘋　他卻搖頭：黑車
火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎拍門淚崩：救我
小三害死爸嗆「拿錢來買骨灰」　蘿莉塔復仇大鬧告別式：臭X破壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

新北封城攔檢抓「噪音車」3天1595件　2千警不畏低溫護安寧

見正妹搭捷運...秒挺巨龍襲臀！她「熱熱硬硬」嚇傻　噁男賊笑：我有一股衝動

林口改裝噪音車「大執法」　3晚狂抓250件還居民安寧

廢棄物倒國有地18次　2大溪警就是業者！檢請求從重量刑

南方澳知名米糕店廚餘倒漁港！媽祖面前暗夜鬼祟...缺德惡行全入鏡PO網

邀前女友到住處...甜不辣弟撲床「扒褲衝刺」！下場慘爆　他法庭悔喊：對不起

火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎　無助拍門淚崩：救救我

主人不在好開心…小貓誤觸電陶爐開關釀火災！左鄰右舍「牆面全燻黑」

「濕濕的時候...」她咬定老公和小三又壞壞　露骨對話全曝

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

新北封城攔檢抓「噪音車」3天1595件　2千警不畏低溫護安寧

見正妹搭捷運...秒挺巨龍襲臀！她「熱熱硬硬」嚇傻　噁男賊笑：我有一股衝動

林口改裝噪音車「大執法」　3晚狂抓250件還居民安寧

廢棄物倒國有地18次　2大溪警就是業者！檢請求從重量刑

南方澳知名米糕店廚餘倒漁港！媽祖面前暗夜鬼祟...缺德惡行全入鏡PO網

邀前女友到住處...甜不辣弟撲床「扒褲衝刺」！下場慘爆　他法庭悔喊：對不起

火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎　無助拍門淚崩：救救我

主人不在好開心…小貓誤觸電陶爐開關釀火災！左鄰右舍「牆面全燻黑」

「濕濕的時候...」她咬定老公和小三又壞壞　露骨對話全曝

肥橘貓剪「空氣瀏海」找白貓評分　網一看：是花輪耶！

A辦3巨頭都在信義區　租金單價4千元「高價變均價」

酥香吐司蛋味口中炸出！在地60年紅茶牛奶老店　還有中式點心能選　

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

被王柏傑極品巨肌電到...Selina欽點他「上床」還虧：衣服穿太多

【廣編】創新住旅科技體驗展　全台建案一鍵輕鬆看　台北高雄擴大舉辦

斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

365萬「膠帶黏香蕉」遭剝皮吃光！民眾擠爆搶看被吃掉藝術...展場撤展了

香港終院、高院被縱火...地板全燻黑！　岑子杰：遊行人士沒理由參與

木柵平溪線首創舊站新生　石碇「文山煤礦站」變身打卡新亮點

社會熱門新聞

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

分手竟撿屍「妹妹同事」　軍人：妳要覺得我很棒棒了吧

性侵前女友　男針筒注射微溫液體

台積電工程師為鳥屎鎖妻喉　代價5千萬

棄高薪當全職媽　渣夫帶小三遊世界

他闖屋綑綁猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好

臨檢不停挨9槍　駕駛：執法過當

快訊／縱火燒四面佛！警循線逮捕2嫌

酒醉妹發狂！4男友「肉拳砸車」襲警…車主怕爆

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

遭強壓硬壞　她拍門無助淚崩

更多熱門

相關新聞

遭強壓硬壞　她拍門無助淚崩

遭強壓硬壞　她拍門無助淚崩

一名男子「阿傑」（化名）愛慕小吃店老闆娘「花花」（化名），竟然就在一天夜裡，強行將對方店的鐵捲門拉下，並強硬脫褲性侵對方，過程中花花無助地用力拍打木板隔間，努力扭動屁股掙扎，卻仍是被阿傑強逞獸慾。對此，嘉義地院認為，阿傑的行徑已經嚴重傷害花花，因此依法判他4年6月徒刑。

女兒遭議員性侵　澳前總理要她噤聲

女兒遭議員性侵　澳前總理要她噤聲

她遇襲燒傷亡　昨安眠祖父母身旁

她遇襲燒傷亡　昨安眠祖父母身旁

性侵前女友　男針筒注射微溫液體

性侵前女友　男針筒注射微溫液體

幫除前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹

幫除前男友祖靈！神明宮男「財色雙吸」彰化妹

關鍵字：

性侵前男友前女友甜不辣水餃

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面