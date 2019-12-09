懷特島火山爆發「多人失蹤」20輕重傷　總理證實：當時上百人在附近

▲新西蘭航空（Air NZ）表示，目前尚未有航班取消或延誤的狀況。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭豐盛灣懷特島（White Island，又名Whakaari）9日下午2時15分火山噴發，傳出約莫20人輕重傷，救援直升機現已升空。總理阿爾登（Jacinda Arden）稍早證實，在火山爆發當下，約有百名遊客在島上及周邊地區，但強調並非所有人全都下落不明。最新消息指出，至少一人在這起事件中受到重傷。

綜合紐西蘭先驅報、STUFF等當地媒體報導，懷特島活火山在下午2時15分第一次噴發後，據傳3時45分又發生一次小規模的噴發事件。阿爾登透露，當局在2時17分就收到火山噴發的通報，「現階段的我們心繫那群受到火山爆發事件波及的人。」當地下午5時30分，警方與民防單位將舉辦聯合記者會說明詳細情況。

紐西蘭警方表示，一開始火山爆發的時候，粗估約莫有100人在島上及周邊地區，但目前人數大約已經降至50人，「已經有人已被轉移至岸上，但有些人還是下落不明，且在被送至岸上的人當中，至少有一人傷勢嚴重。目前救援人員等緊急應變單位已展開行動，確保每個人的安全。」

目前已有郵輪公司證實9日下午有遊客前往懷特島觀光，華卡塔尼市長（Whakatane）土納（Judy Turner）也證實島上有遊客受傷的消息。旅遊公司人員凱文金吉（Calvin Kingi）透過臉書表示，「在我們剛剛離開的時候，懷特島剛剛噴發，我們的同事和旅行團都還在島上，希望他們平安無事。」

報導指出，目前大量煙霧仍覆蓋在懷特島上空，華卡塔尼醫院已設立緊急行動中心，稍早有觀光團前往島上旅遊，而他們的家屬已先後抵達碼頭，等待進一步消息。

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