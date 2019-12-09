女兒遭同黨議員性侵3次　澳前總理「嚴禁她報警」反跟色魔當好友

▲澳洲前總理霍克過世後被女兒爆出醜聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲前總理霍克（Bob Hawke）今年5月過世，是歷來支持度最高的一名總理。不過，他59歲的女兒迪隆（Rosslyn Dillon）卻爆出震撼醜聞，根據澳媒掌握的法庭文件，她聲稱曾遭與父親同黨的議員性侵3次，她想報案，爸爸卻要求她噤聲，造成重大傷害。她正爭取父親遺產中400萬澳元（約台幣8334萬元）的賠償。

《英國廣播公司》（BBC）報導，澳媒查看相關的法庭文件，發現迪隆表示她在1983年時被工黨議員蘭德里歐（Bill Landeryou）性侵，這名男子與她的父親都在今年過世。在宣誓文件中，迪隆聲稱她在蘭德里歐辦公室工作時遭遇侵犯；當時她的父親正準備成為工黨領袖，避免任何事情影響到他的政治生涯。

被性侵第3次後，迪隆告訴父親這一事，她想要報警，卻換來令人心寒的回答。據悉霍克告訴女兒，「你不能，我現在不能有任何爭議，我很抱歉，但我正在爭取工黨領袖的位置。」

在25頁的宣誓文件中，迪隆闡述父親的行為，對方勸她保持沉默，藉此守住當上總理的機會，她感到相當震驚與受傷，「他要求我為了他放下，我也為他這麼做了。可我仍然被性侵所困擾。」針對父親的遺產，她索賠400萬澳元。

霍克與蘭德里歐都在今年過世，前者在執政期間時，兩人一直保持良好的朋友關係。事實上，霍克在1980年代的澳洲政壇擔任領頭羊的角色，贏得4次大選，他帶來經濟與社會上的變革，也把自己的形象塑造成腳踏實地、喜歡喝啤酒的個性。

迪隆的手足彼得斯-霍克（Sue Pieters-Hawke）告訴澳媒，家人知道這件事情，「她（迪隆）當時確實有說。我相信有一個支持她的回應，但這並不涉及法律程序。」其他親屬則沒有回應媒體The New Daily。