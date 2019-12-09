紐西蘭懷特島火山噴發「白煙衝天際」橘色警戒！　紐媒：多人重傷

▲ 大量白色煙霧竄至空中。（圖／翻攝自GEONET）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭豐盛灣懷特島（White Island，又名Whakaari）9日火山噴發，冒出大量白色煙霧，遠在48公里外的主島也能清楚看見。目前航空警戒級別已提升至橘色，GeoNet也證實火山噴發的消息。根據紐西蘭先驅報取得的消息，大量地熱蒸汽與碎片噴向空中，造成約莫20人受傷，外傳其中多人重傷；另有消息指出，當時約有100多人在島上。

綜合STUFF、雪梨晨鋒報等外媒報導，火山噴發時間約落在當地下午2時10分左右，外傳有人在島上且受傷，但官方現階段仍未對外證實此消息。當局已展開救援行動，據信多架救援直升機已升空趕赴現場支援，但警方強調現階段並沒有更進一步的消息；紐西蘭國家緊急管理局（NZ National Emergency Management Agency）表示，火山周邊地區存在一定危險性。

火山警戒級別為4級，也就是可能發生大規模噴發的狀態，所有島嶼都有危險。救援直升機團隊發言人表示，目前直升機還沒抵達島上，因為危險程度過高。目擊者紛紛回報當地狀況，「懷特島看起好像噴發了，（煙霧）突然冒出來，而且還越來越多」、「大量煙霧從懷特島那邊竄出」。

懷特島是當地知名旅遊景點，時常搭船前往島上觀光，是紐西蘭典型的活火山，上次噴發在2013年。

Hopefully (esp given the elevated volcanic activity alert levels) no one was on Whakaari/White Island when it erupted. Some of @geonet's cameras have been toppled and contrasting the shots from just before to during the eruption shows just how dramatic it is. pic.twitter.com/xuY5PsD4gm — Gwynn Compton (@gwynncompton) December 9, 2019