芬蘭史上最年輕總理誕生！「出生工人階級家族」34歲馬林出任

▲▼34歲的馬林（Sanna Marin）成為芬蘭史上最年輕總理 。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

芬蘭社會民主黨（Social Democratic Party）8日選出新一任黨主席，34歲的馬林（Sanna Marin）以4票之差擊敗對手林特曼（Antti Lindtman），成為芬蘭史上最年輕總理，也是芬蘭第三位女性領導人，而芬蘭聯合政府其他4個黨的領導人也都是女性。目前全球最年輕的總理為31歲的奧地利總理庫爾茨（sebastian kurz），這個紀錄還沒被打破。

芬蘭的聯合政府是5個政黨所組成的，由社會民主黨（Social Democratic Party）、中間黨（Centre Party）、綠黨（the Greens）、左派聯盟（Left Alliance）和芬蘭瑞典人黨（Swedish People's Party of Finland）合作執政，社會民主黨主導，中間黨為執政第2大黨。中間黨（Centre Party）近日因不滿57歲的芬蘭原總理林奈（Antti Rinne）處理郵政罷工的方式，而表達對總理的不信任，林奈為負責辭職下台。

馬林表示，「現在我們必須向前看，在重建信任方面還有很多工作要做，我們有一項聯合政府的計畫可以凝聚執政聯盟。」她還提到將繼續減少碳排放的議程。

馬林當選新一任芬蘭總理後，除了是芬蘭史上最年輕總理之外，也是北歐國家最年輕的領導人。她先前為交通部長，也曾擔任過社民黨副主席，年紀雖輕經歷卻相當豐富。

馬林也成為40歲以下領導人行列中的一員，被拿來和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）做比較，因為2人都是新手媽媽。馬林還表示，自己是工人階級家族中，第一個拿到高中及大學學歷的人。

更換領導人的時機對芬蘭來說有些尷尬，芬蘭是歐盟輪值主席國，任期將持續到今年年底，在制定歐盟新預算中扮演著核心角色。