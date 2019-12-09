最爽工作！不用學歷專長「年薪380萬」...只要站在路邊舉牌

▲澳洲路邊的舉牌人員年薪竟高達近400萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

許多人嚮往的工作就是錢多事少離家近。現在在澳洲有一份工作，不要求學歷也不需要特別專長，只要上一天的專業培訓課程，且工作內容非常簡單，但年薪卻高達18萬澳幣（約383萬新台幣）。

據《每日郵報》報導，這份最爽的工作就是交通指揮員，在澳洲稱為「棒棒糖工人」（ lollipop workers）。他們只需要穿著螢光色的背心、舉著「STOP」或「SLOW」的交通警示牌，指揮來往的車輛遵守交通規則。這份工作的工時不長、排班彈性、薪資也非常高，不過缺點就是，不論外面的天氣如何都必須出去工作，而且有時候會和路人發生一些爭執。

在開始徵「棒棒糖工人」時，即吸引許多女性前往應徵，甚至有位女老師艾咪（Amy Dowsett），就為了棒棒糖工人的高薪，辭去原本穩定的工作。為什麼這工作這麼搶手？據了解，澳洲現在護士的平均年薪是9.6萬澳幣（約201萬新台幣），就連高收入的牙醫年薪都僅有200多萬台幣，換算下來都不及棒棒糖工人。

為什麼棒棒糖工人的新水這麼高？由於澳洲許多地方都在建造大型建設，因此政府計畫了一個「高額年新計畫」，確保這些建設商底下的員工的薪水都保有最低的工作條件，包括每年加薪5%、週末的加班費要200%和退休金達12%等等，因此這也是為什麼棒棒糖工人的年薪能達將近400萬。

想當「棒棒糖工人」嗎？你只要考到交通指揮員的證書，報名費只需大約台幣4200元，然後參加為期一天的培訓課程。一名棒棒糖工人表示，這份工作讓她存到許多錢，她非常鼓勵女性來嘗試這份工作 。