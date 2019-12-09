9歲男孩「1年跑193公里」做愛心！　為癌症病童募款近200萬

▲ 蘭伯特總是披著披風參加比賽。（圖／翻攝自CORE Foundation官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州有一名年僅9歲的男孩，一年以來為了公益路跑從不停歇，至今參加過35場比賽、跑過120英里（約193公里），為癌症病童募得超過6.5萬美元（約新台幣198萬元）。

維吉尼亞州社福組織Hopecam專門提供網路攝影機給癌症兒童，讓他們可以和朋友及同學保持聯絡。熱心公益的9歲男童蘭伯特（Matteo Lambert）來自費爾法克斯縣維也納，在父親與Hopecam創辦人取得聯繫後，便展開他的跑步之旅，至今參加過從5公里到10公里的各種比賽。

▲ 蘭伯特的故事使網友讚聲不斷。（圖／翻攝自CORE Foundation官網）

蘭伯特認為，以跑步募款是個很好的機會，讓他可以用自己的熱情幫助有需要的人，「跑步真的沒那麼難，而且和罹患癌症的孩子比起來簡直是小巫見大巫。」他籌募到的金額已經突破6.5萬，善舉透過媒體曝光後，在臉書上也吸引眾多粉絲。

蘭伯特開始建立自己的公益組織「打破紀錄」（Off the Charts Club），旨在幫助孩童遠離病歷（medical chart）。他目前正與核心基金會（CORE Foundation）合作，啟動他的非營利組織。

核心基金會執行長柯勒（Taralyn Tharp Kohler）指出，基金會資助有愛心、有想法的志願者，而蘭伯特確實展現出他的遠見與價值。蘭伯特則表示，「我希望癌症病童感覺好一點、不會孤單，也希望他們知道，有我在他們身後。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。