2歲童被哥哥用BB槍射頭！　「0.6公分子彈」卡大腦送醫身亡

▲專家提醒大眾不要輕忽BB槍的危險性。（圖／BB槍示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州聖地牙哥一名2歲童被哥哥用BB槍不小心射中頭部，結果0.6公分的子彈卡在大腦左額葉，抵達醫院不久便身亡，這起不幸案例近來刊登在《兒科學雜誌》(Journal of Paediatrics)上，希望能提醒家長讓孩童接觸BB槍的危險性。

報告中寫道，男童因為一顆BB彈卡在腦部的左額葉中，該區域主要與控制語言功能有關，抵達拉迪兒童醫院(Rady Children's Hospital)後，雖然多次嘗試搶救，最後仍不幸身亡，醫療團隊指出，死因為瀰漫性腦外傷(Diffuse traumatic brain injury)。

撰寫報告的迪耶帕博士(David Santiago-Dieppa)與夥伴們研究發現，像是BB槍等「非火藥槍械」，射出速度可達每秒1200英尺（約每秒365公尺），比點22口徑手槍所射出的每秒800至1000英尺（約每秒243至304公尺）還要快。

分析數據資料庫則發現，美國過往曾發生16.2萬例BB彈所造成的槍擊事件，其中62%發生在兒童身上，而且發生原因大多是同齡兄弟姐妹間的不小心誤射，希望他們的研究報告能夠喚醒大眾對於「非火藥槍械」危險性的重視。

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