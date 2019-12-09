正妹女記者直播遭男跑者襲臀　她po文痛斥：你物化羞辱我！

▲女記者被襲臀的畫面，引發網友怒火。（圖／翻攝自Twitter／@GrrrlZilla）

記者李振慧／綜合報導

美國一名電視台女記者日前在喬治亞州報導路跑活動時，竟然在鏡頭前遭一名男跑者當眾打屁股，當下雖然十分生氣，但為了維持專業仍忍下怒氣，完成了報導，事後她在推特上痛斥對方，「你侵犯我、物化我，當眾羞辱了我。」

地方電視台WSAV-TV女記者波薩吉安(Alex Bozarjian)，7日在薩凡納(Savannah)報導當地舉行的10公里路跑活動時，慘遭男跑者猥褻。影片中可看到，她在橋上報導時，許多跑者發現自己上電視，開心對鏡頭揮手或是擺出鬼臉，結果一名戴著墨鏡、穿著深色上衣的男子靠近她時，故意伸手襲臀，讓她原本開心的表情瞬間變臉，當下只能震驚望著已經逃走的對方。

事發影片後來被分享在推特上，男跑者的誇張行為立即引起公憤，獲得870萬人次點閱。波薩吉安後來也在推文中回覆，「對於那個在直播時拍打我屁股的男人，你侵犯我、物化我並且羞辱我，沒有女性在工作場合或任何地方得忍受這種對待，成熟一點吧」。

波薩吉安的貼文後來獲得當地體育委員會負責人威爾斯(Robert Wells)回應，「今天所發生的事情是100%不可被接受的，我向你保證，我們會盡快確認男子的身分」。當地警方發言人也表示，有關部門目前已和波薩吉安聯繫，雙方將會進行合作，以確認後續將如何處理事件。

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn — Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019

►我沒有遲到，是時間遲到了！

