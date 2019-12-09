父開車衝撞樹叢…安全座椅救女兒一命　4歲姐妹掙脫爬60m求援

▲西蒙斯才剛和女兒一起砍下聖誕樹。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國華盛頓州日前發生一場死亡車禍，一名父親開車載著一對年僅4歲大的雙胞胎女兒，不甚發生意外直接衝入樹叢，未繫安全帶的父親當場身亡，而坐在汽車座椅上的雙胞胎竟奇蹟似的只受到輕傷，她們甚至在掙脫後，爬回60公尺外的公路求援，最後順利被路過的駕駛救起。

綜合外媒報導，現年47歲的西蒙斯（Corey Simmons）7日載著一對4歲的雙胞胎女兒在惠比德島（Whidbey Island）發生車禍，車子直接衝入公路外的樹林裡，連續撞斷好幾棵樹。華盛頓巡邏隊（WSP）發言人阿克瑟曼（Heather Axtman）表示，他們接獲報案趕到時，西蒙斯已經身亡，且身上並未繫安全帶，兩名女童僅有輕微擦傷。

阿克瑟曼說，車禍發生後，坐在安全座椅上的兩名女童自行脫困，並穿過漆黑的樹林走到60公尺外的公路上，當時有名婦人開車經過，立刻停下車讓兩名女童上車取暖，並打電話報警。阿克瑟曼表示，該路段非常偏僻，平常鮮少人經過，「女孩們是在正確的時間、地點獲救。」

女童的母親克里德（Esther Crider）說，孩子是她與前夫所生，但西蒙斯對她們視如己出，上星期全家才一起去砍了聖誕樹，沒想到現在卻天人永隔，她現在只想找到幫助女童的婦人，並好好向她道謝。

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