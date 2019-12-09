手機深夜狂響「今晚有空嗎」！23歲女一查驚見附贈「裸照」

▲23歲的琳曼恩不停收到騷擾訊息和電話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者周依儒／綜合報導

加拿大多倫多23歲的琳曼娜（Lynn Manner），近來不斷接到許多騷擾訊息及電話，問她「今晚有空嗎？」起初她不以為意，後來實在不堪其擾，這才發現原來自己的電話號碼被人PO在色情網站。琳曼娜隨即報警，但沒想到警方竟以「上班時間不想打開那種網站」為由拒絕，最後她靠自己的力量，請求網站撤掉她的電話號碼。

據CTV NEWS報導，琳曼娜在上（11）月30日的凌晨收到一封陌生男子傳來的訊息，上面寫著「你今晚有空嗎？」並表示在「個人簡介」上看到琳曼娜的資料。一開始琳曼娜以為是傳錯訊息，但沒想到同類型的簡訊卻越來越多，甚至開始接到電話。

▲有部分來電者認為，琳曼娜拒絕要求是因為她想「抬高價碼」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



琳曼娜在一通電話中說服來電的人說出，究竟是從哪裡得知她的訊息？這才知道原來自己的私人資料被和一張女性裸體的照片擺在一起，放在應召網站「callescort.org」上，她看到後當場嚇瘋並隨即報警。但第2天警方卻以這件事沒有涉及犯罪，因此他們也無能為力，並說自己在上班時並不想打開這種網站，拒絕了琳曼娜的請求。

琳曼娜表示，自己並不想點開網站，但必須得要將這些資料移出，不過警方不在乎的態度讓她覺得很受傷，因此最後是自己寫信去拜託應召網站才將資料移除。目前她的電話已被撤掉。

多倫多警局的警員羅伯（Rob Reid）表示，並不清楚是哪位警員接到報警的電話，不過他認為琳曼娜應該「得到更好的服務」，因此他們也提醒相關的受害民眾，如果想提出告訴的話，則要拿出對方有故意傷害的實質證據，這件事才會進到網路犯罪部門裡面作業，就能找出散播消息的人。