冷氣團發威！11縣市低溫特報再發「急凍10°C以下」　一張圖看一周降雨

▲冷氣團+輻射冷卻發威！11縣市低溫特報再發「急凍10°C以下」。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

低溫警報再發！中央氣象局持續針對新竹至台南、花蓮、馬祖等11縣市發布黃色「寒冷」低溫燈號，預估8日深夜至9日上午受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，恐將出現10度以下氣溫。至於到底要冷到什麼時候？9日白天開始，冷氣團減弱，各地回升到20度以上，未來一周明顯回溫，僅11、12日（周三、四）東北季風增強，稍轉涼。

氣象局預報，由於風力減弱，9日清晨輻射冷卻效應將更加明顯，持續針對西半部局部沿海空曠地區、近山區及花東縱谷發布低溫燈號，局部仍易出現10度以下低溫。9日白天開始強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，高溫均可來到20度以上，北部及東北部約21至23度，中南部及花東約24至27度，早晚仍有涼意，北東及中南部低溫約14至16度，僅北東雲量稍多有零星降雨。

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▲回溫了！一張圖看一周降雨、氣溫。（圖／中央氣象局、NCDR）



【低溫特報】8日晚至9日上午黃色燈號（寒冷）低溫區域：新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

至於未來的天氣，氣象局表示，9日後的一周氣溫起伏變化較緩和，北部、東半部地區除了11、12日東北季風增強時，天氣稍轉涼，其他時間都是舒適至溫暖；降雨則是一波降雨接空檔後又一波。中南部地區則相當穩定，晴到多雲。

10日早晚天氣仍涼，天氣大致穩定，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨，11、12日東北風稍增強，北部及東半部地區雲量增多偶有局部降雨，高溫略降至20度，其他地區高溫仍達24至27度。13至15日（周五至日）東北風減弱，北台灣白天氣溫回升，北部東半部偶有降雨，中南部仍為多雲到晴，高溫可上看28度，日夜溫差大。

台灣颱風論壇也分析，輻射冷卻發威，「今夜明晨最寒冷」，因全台放晴、風速減弱，輻射冷卻發生的機會高，各地都有機會刷入冬新低溫！預估深夜至9日早上8時前「全台寒冷」，尤其空曠地區有機會8至9度。9日白天至10日冷氣團減弱，全台晴朗，溫度逐日回升，夜晚清晨依舊涼冷。

該論壇預報，11、12日一小股涼冷空氣南下，溫度稍微下降，各地晴朗，台北、宜蘭多雲時晴偶飄雨。13至15日涼冷空氣減弱，全台晴朗，溫度回升更明顯。