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冷空氣升級首波強烈冷氣團今晨8.6度急凍　低溫特報擴大11縣市晚間再探10度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨全台急凍變「綠番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣強度升級成入冬首波「強烈大陸冷氣團」！由於今天（8日）清晨台北市氣象局測站低溫達到11.6度，中央氣象局也將冷氣團升級成強烈大陸冷氣團，且擴大低溫特報區域，從原本的5縣市增加為11縣市，今晚到周一清晨仍有機會下探10度。

氣象局今晨對苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、台北市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、高雄市、台南市、金門縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，由於台北市測站低溫低於12度，因此冷空氣強度從冷氣團升級成強烈冷氣團。根據氣象局觀測，北市今晨最低溫11.6度，高雄以北約11至13度，屏東及花東約14、15度，高雄以北空曠地區及金門、馬祖局部地區有10度以下低溫。

▼氣象局對11縣市發布「低溫特報」。（圖／點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

顏增璽指出，今受到強烈冷氣團加上輻射冷卻效應，氣溫比較低，局屬氣象站最低溫出現在淡水的10.1度，自動測站則是桃園市大溪永福的8.6度。

顏增璽說，今一整天受到強烈冷氣團影響，但白天陽光露臉，高溫會較7日稍微高一點，北部約18、19度，中南部約23、24度，花東約21度；今晚到周一清晨由於強烈冷氣團加上輻射冷卻，低溫會滿低的，西半部、尤其中南部的輻射冷卻較明顯，有機會下探10度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

顏增璽表示，強烈冷氣團周一白天減弱，各地高溫和今比再加個2、3度，周二持續回升；而周二前水氣偏乾，北部山區和東半部有零星降雨。

顏增璽指出，周三、周四東北季風影響，冷空氣和這次相比較弱，高溫都有20度以上；迎風面北部、東半部會下一些雨，周四開始轉乾，周五、周六東北季風減弱。

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