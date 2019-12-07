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低溫暴探！5縣市「亮燈警戒」...體感10°C↓急凍　下波報到時間曝：又下雨

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷氣團發威，低溫續探。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

大陸冷氣團持續發威，7日各地氣溫偏低，入夜後感受更明顯，中央氣象局也針對5縣市發布「低溫特報」。中央氣象局表示，受到冷氣團以及幅射冷卻影響，7日晚上到8日清晨是最冷的時候，部份地區恐探到10°C左右，也不排除發布低溫黃燈警報。

▲▼氣象局低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

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▲氣象局深夜續發低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》PO文提到，7日晚上風勢較強，低溫約在11-14°C，體感還會往下低2-5°C；8日白天雖然天氣不在濕冷，但入夜溫度仍低，可能探破10°C。此外，在PO文中還整理出7日晚上到9日清晨的天氣資訊：

►7日（周六）晚上～8日（周日）清晨
冷氣團影響，風勢仍強
各地平地：低溫11～14°C。
近山區：10°C以下。
體感溫度再低2～5°C。

►8日（周日）白天
陽光照射，溫度回升，風勢減弱
相當舒適，可達20°C以上。

►8日（周日）晚上～9日（周一）清晨
放晴，輻射冷卻顯著
各地平地：低溫9～14°C。
近山區：8～9°C。
體感溫度再低1～3°C。

►9日（周一）白天
冷氣團減弱，溫度回升
早晚依然寒冷。

▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局曝下波東北季風報到時間。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局說到，7日晚上後水氣已經逐漸減少，雨勢由南至北逐漸緩和，也轉為乾冷的天氣型態，到周一前仍然會受到冷氣團、幅射冷卻影響，溫度都還是略低。除此之外，氣象局還針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣以及金門縣等5縣市持續發布低溫警報，部分平地地區氣溫還可能下探10°C以下。

氣象局指出，6日到7日的冷，純粹是受到大陸冷氣團影響，7日入夜後到8日清晨後，則是再加上幅射冷卻效應的影響，將會是此波冷氣團最冷的時候，部份地區恐低探到10°C以下，不排除8日續發低溫警報。

據了解，這波大陸冷氣團會在9日（下周一）白天開始減弱，氣溫也會隨之漸漸回暖，直到11日（下周三）東北季風再增強，北東地區有局部短暫雨，但是整體降雨不如前幾天，溫度上也不會有太大的改變，將會落在17-21°C左右，而東北季風影響到13日（下周五）減弱，僅剩東半部與北部山區會降雨，其餘各地將轉為多雲到晴的狀況。

 
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