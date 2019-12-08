強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C　氣象局：不排除比今晨更低

▲冷空氣強度生及強烈大陸冷氣團，11縣市今晚至明晨有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（8）日清晨各地氣溫明顯偏低，氣象局統計，共有12個平地局屬測站創今年入冬最低溫紀錄。氣象局持續針對11縣市發布低溫黃燈特報，提醒民眾今晚至周一上午，有10度以下氣溫發生的機率，也不排除溫度會比今天更低。

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▲11縣市發布低溫黃燈特報。（圖／中央氣象局）

【黃色燈號（寒冷）】

今（8日）下午至明（9日）上午低溫區域：

新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員王品翔表示，今天清晨最低溫發生在淡水10.1度，台北也測到11.6度低溫，這波冷氣團強度也升級為強烈大陸冷氣團，共有12個平地局屬測站，創今年入冬以來最低溫紀錄。

王品翔說，氣象局持續發布低溫特報，新竹到台南及南投到花蓮，今晚到明晨低溫有機會到10度以下，不排除低溫會跟今天差不多或者更低。明天白天後，冷氣團開始減弱，周一白天到周二是天氣空檔，冷空氣偏弱、水氣也偏少，北中南低溫約14-16度、花東18度，各地高溫也都會在20度以上，中南部24-27度。

▲周三、四又有東北季風增強，北東將降溫偶飄雨。（圖／記者李毓康攝）

周三、四又有一股東北季風增強，北部、東北部又再度轉涼、偶爾飄雨，但中南部仍維持多雲到晴天氣。這波冷空氣影響，主要反應在白天高溫，約下降2-3度，北部高溫約剩20-21度、中南部24-27度。

周五、六東北季風再減弱，氣溫又回升，各地低溫約16-19度、花東低溫18度；白天高溫部分，北部約21-23度、中南部27-28度。另要注意的是，中南部雖然未來一周都為穩定多雲到晴天氣，日夜溫差都在10度以上。

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