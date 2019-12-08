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一周天氣出爐！11縣市清晨「急凍10°C↓」　下波變天時間點曝：北東轉濕涼

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲周一清晨在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響下，11縣市有10度以下氣溫發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！周一清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局針對11縣市發布低溫黃燈特報，有10度以下氣溫發生的機率，但白天起溫度將明顯回升；周三、四又有東北季風增強稍轉涼，北東多雲偶雨；到了周五、六氣溫又會再回升，但東半部降雨稍增。

周末影響天氣的冷空氣強度來到強烈大陸冷氣團的等級，周一仍會持續受冷氣團影響，氣象局說，由於風力減弱，明天清晨輻射冷卻效應將會更加明顯，也因此氣象局今晚至明天清晨，針對西半部局部沿海空曠地區、近山區以及花東縱谷發布低溫黃燈，局部仍易有10度以下低溫出現。

請繼續往下閱讀...

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一白天起，強烈大陸冷氣團減弱後，未來一周氣溫感受較舒適。（圖／中央氣象局）

至於未來天氣，周一白天起，氣溫將明顯回升，白天各地高溫均可來到20度以上，北部及東北部地區約21至23度，中南部及花東地區約24至27度。不過，各地早晚仍有涼意，北部、東北部及中南部低溫約在14至16度，花東地區約18度。

天氣方面，周一只有北部跟東半部雲量稍多並有零星降雨，中南部則是多雲到晴，氣象局提醒，中南部地區日夜溫差仍大，需留意溫差適時調整穿著。

此後的一周氣溫起伏變化就比較不那麼劇烈。周二（10日）早晚天氣仍涼，天氣大致穩定，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，需留意日夜溫差大。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周三、四東北風稍增強，北東有局部降雨。（圖／記者林敬旻攝）

周三、周四（11日、12日）東北風稍增強，北台灣高溫略降至20、21度，其他地區高溫約24至27度；北部及東半部地區雲量增多偶有局部降雨，中南部仍為多雲到晴需留意日夜溫差大。

周五至下周日（13日至15日）東北風減弱，北台灣白天氣溫回升，北部東半部偶有降雨；中南部仍為多雲到晴，高溫可上看28度。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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