大陸培育全球首隻「猴豬混種生物」　出生一周就死亡…引爆道德爭議

▲「猴豬混種動物」誕生後，掀起一波批評聲浪。（圖／翻攝自Vincy-Feng微博）

記者朱世凱／綜合報導

有大陸科學家近日將猴子細胞放入豬隻的胚胎中，並且培育出全球第一隻「猴豬混合體生物」，不過這些生物出生一周後就夭折了。科學家表示，之所以做這項研究，是希望幫助解決人類器官短缺的問題，未來如果有需要，就能夠使用豬隻身上培育的即用型器官。不過消息一出立刻掀起道德爭議，

綜合外媒報導，這個「猴豬混種生物」身上具有心臟，肝臟，脾臟，肺、皮膚等器官，它同時包含豬和靈長類動物的細胞。大陸科研人員先後把超過4000個豬隻胚胎注入獼猴的幹細胞，然後放入母豬體內；不過實驗最終只有10隻豬隻成功誕生，其中2隻則是猴豬混合體。這2隻混合體的外觀和剛出生的豬隻沒什麼區別，但出生一周後就夭折了，死因尚不清楚。

實驗成果曝光後，便掀起各界批評。有專家說，這樣的研究在道德倫理上讓人相當震撼。科學家指出，這項研究的目的是希望努力提高在豬隻身上培育器官的能力，讓人類未來不需要再從人體身上移植器官，而是改用豬身上培育的即用型人體器官。據悉，美國加州曾有科學家創造出含人類基因的豬隻，不過該生物在出生28天便死亡。

科研人員們表示，有數以百計病人在等到捐獻者捐出器官前就去世了，所以才對基因改造抱持希望。但也有反對派人士認為，這在道德倫理上是有瑕疵的，且接受移植的人類可能會間接感染到動物病毒，所以命令這項試驗計畫提前終止。

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