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遭指中美道德層面無法並論　耿爽反批美國損人利己

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▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美關係不斷發生波折。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

在中美貿易爭端、香港議題持續的背景下，美國駐德大使格雷內爾日前表示，「中美無法在道德上相提並論。」對此，大陸外交部發言人耿爽今天下午回應，他說，美國確實無法在道德層面同中國相提並論。「在國際社會大家庭裡，中國始終維護和平，美國卻損人利己。」

耿爽在27日下午主持記者會時表示，「美國的一些政客和官員隔三差五就要出來叫一叫、跳一跳，抹黑攻擊中國，他們的拙劣表演充分暴露出其不可告人的險惡用心和政治企圖。」

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中國新聞社）

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中國新聞社）

耿爽說，美國確實無法在道德層面同中國相提並論，在國際社會大家庭裡，中國始終維護和平，促進發展，堅守道義，同各國攜手構建人類命運共同體。美國卻損人利己，唯我獨尊，背信棄義，在世界上大搞順我者昌，逆我者亡。

耿爽舉中國大陸在參與聯合國維和、協商朝核和伊朗等問題，以及推動對外開放政策、多邊協議、《巴黎協定》等國際合作，對比美國奉行保護主義，退出聯合國教科文組織、人權理事會等例子，提出針對美方的三問。

他說，第一，中國始終是世界和平的建設者，反觀美國，可謂是世界動盪不安的製造者；第二，中國始終是全球發展的貢獻者，反觀美國，可謂是霸凌行徑的操弄者；第三，中國始終是國際秩序的維護者，反觀美國，可謂是國際事務的攪局者。「這樣的美國，能和中國相提並論嗎？」

對於美國國務卿蓬佩奧近日持續抨擊大陸，並對新疆議題發表言論，耿爽也說，第一，新疆不存在民族、宗教、人權問題，新疆地方政府採取的是反恐和去極端化措施；第二，中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等，各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由；第三，中方始終歡迎秉持客觀公正原則的外國人士，到新疆去走一走、看一看。

他強調，新疆事務純屬中國內政，不容外國、外部的反華勢力指手畫腳。中方會繼續辦好自己的事情，貫徹落實好我們的治疆政策，繼續把新疆發展好、建設好。

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