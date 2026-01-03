快訊／全台凍番薯！平地跌破12度　鄭明典：中南部可能感覺更冷

▲多地今天清晨前還會有更低的溫度，圖為1/2晚間10點溫度分布圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



記者董美琪／綜合報導

入冬最強冷空氣來襲！前氣象局局長鄭明典2日深夜10點多發布最新氣溫分布圖指出，截至昨（2）日22點，全台平地氣溫已普遍降至12度C以下。鄭明典特別提醒，今（3）日清晨多數地方恐會出現更低溫，提醒民眾務必加強保暖。

鄭明典分析，雖然北部氣溫數據較低，但中南部的居民可能對這波低溫更有感。主因在於中南部平時氣候較為溫暖，對於突然驟降至12度以下的低溫適應力較低。他特別強調：「在低溫提醒上，中南部要特別注意清晨的低溫！」

另外，鄭明典指出，由於花蓮以南的東部地區鄰近海域水溫偏高，加上盛行風向與地形走向大致一致，使得冷空氣影響相對有限，整體氣溫變化較為和緩。至於恆春半島，雖然受到地形影響可能出現落山風現象，但東北季風難以直接吹入，低溫影響相對不明顯。

▼1/3凌晨1點溫度分布圖。（圖／中央氣象署）



建議防寒與心血管保健

針對低溫，民眾應注意以下幾點：

分層穿法： 採取洋蔥式穿搭，進出室內外適時增減衣物。

長輩防護： 由於早晚溫差大，清晨時段是心血管疾病的高風險期，起床時應先暖身。

農漁業防寒： 中南部農友需注意寒害影響，加強農作物防風保溫措施。