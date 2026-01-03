快訊／新北深夜停車場「貨車突起火」狂燒9車

國1北向員林路段2年前發生一起5車連環追撞，奪走兩條人命。法院判決近日出爐，揭開這場悲劇的殘酷真相！原來是呂姓男子施用多種毒品後開車上路，追撞前車後將車直接橫停在外側車道上，兩名路過的熱心駕駛停車查看，卻遭後方追撞雙雙慘死。法庭上，呂男辯稱當時「驚慌失措」，法官認定，指其毒駕且未善後，是導致死亡車禍的關鍵原因，依「不能安全駕駛」及「過失致死」罪，合併判處應執行3年6月徒刑。