快訊／新北深夜停車場「貨車突起火」狂燒9車

▲新北五股停車場2日晚間發生火燒車事故。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、趙蔡州／新北報導
新北市五股區2日晚間發生火燒車事故，停車場內多輛車輛遭波及燃燒，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。
新北市消防局2日晚間11時7分接獲通報，五股區中興路一處停車場發生火燒車事故，立刻出動人車前往處理。經查，現場為私人停車場，場內一輛貨車因不明原因起火，火勢延燒波及周邊車輛，共計9輛汽車受損，所幸現場無人受困或受傷。
警方正在調閱周邊監視器畫面，進一步釐清起火原因。
▲新北五股停車場2日晚間發生火燒車事故。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、趙蔡州／新北報導
新北市五股區2日晚間發生火燒車事故，停車場內多輛車輛遭波及燃燒，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。
新北市消防局2日晚間11時7分接獲通報，五股區中興路一處停車場發生火燒車事故，立刻出動人車前往處理。經查，現場為私人停車場，場內一輛貨車因不明原因起火，火勢延燒波及周邊車輛，共計9輛汽車受損，所幸現場無人受困或受傷。
警方正在調閱周邊監視器畫面，進一步釐清起火原因。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響