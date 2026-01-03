今年起「非法載運與廚餘養豬」首次違規就罰40萬　最高罰400萬

▲非洲豬瘟應變中心表示，非法載運與餵飼廚餘，今年起首次違規就會裁罰40萬元。（圖／屏東縣政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

政府決定明年（2027年）起全面禁用廚餘養豬，今年（2026年）則是轉型過渡期，元旦開始有條件開放廚餘養豬。非洲豬瘟中央災害應變中心2日表示，為避免非法載運及豬瘟事件重演，將提高裁罰基準，首次違規罰新台幣40萬元，依次處罰最高可達400萬元。

應變中心指出，轉型過渡期間，有條件開放廚餘養豬地方政府有新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市及南投縣等7縣市，其餘禁用廚餘養豬的縣市，僅部分開放使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，已裝設溫度與影像監視系統豬場為249場，截至去年底，通過聯合檢查241場，待複查8場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

應變中心強調，未來針對未申請轉型、未獲核可或其他不符合預期樣態之養豬場將列為高風險查核對象，嚴防私自收受廚餘餵豬之行為。

應變中心特別提醒養豬農民及相關產業團體，農業部已修正《動物傳染病防治條例》公告禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場的裁罰基準，凡未獲核可而違規載運者，第一次裁罰金額由5萬元大幅提高至20萬元，第二次50萬元，第三次以上違規將直接裁處最高罰鍰100萬元；《飼料管理法》定訂裁罰基準，未獲核可豬場違規使用廚餘餵豬首次亦裁罰20萬元，其後依次分別為50萬、100萬、200萬及300萬。

應變中心指出，上述修法自今年1月1日起適用，因此違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，首次違規者將遭裁處40萬元，最高可達400萬元。